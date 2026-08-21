El lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es algo sumamente esperado por la comunidad de los videojuegos, pues por fin estará completa toda la saga de Konami.

Ya que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 llega tres años después de la primera entrega, ampliando la biblioteca moderna de clásicos y libera a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de su confinamiento en PS3.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 tiene un buen rendimiento en general Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 trae de regreso la cuarta entrega Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 hace un buen trabajo con el juego de PSP Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 trae varios extras interesantes Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 busca ser lo más fiel a la experiencia original

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 tiene un buen rendimiento en general

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 tiene un buen rendimiento en general, por lo menos así es en PS5, que fue donde probamos la compilación.

En dicha consola, MGS4 funciona a una resolución de salida máxima de 3840x2160 (4K UHD), con una resolución interna de hasta 3840x2160 a 60fps, viéndose bastante bien en las pantallas actuales.

Por su parte, Peace Walker, aunque se le ven las costuras debido a ser un juego de PSP, también logra un rendimiento estable en HD, adaptándose a pantallas grandes y de mayor resolución.

De hecho, eliminan los filtros “con neblina” de las entregas originales, lo que hace que ambos juegos se vean más definidos y brillantes; algo que tal vez no le guste a los puristas, pues le quita esa sensación de “suciedad” que los hacía más realistas.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (Konami)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 trae de regreso la cuarta entrega

Sin lugar a dudas, lo que más llama la atención es que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 trae de regreso la cuarta entrega, la cual llevaba 20 años en PS3, sin llegar a ninguna otra plataforma.

Además del mencionado rendimiento, el juego cuenta con controles modernizados, adaptados al DualSense en nuestro caso. Si bien funcionan de manera adecuada, son mucho más sensibles que los originales.

Es posible que te cueste un poco de trabajo al principio acostumbrarte, pero solo es cuestión de tiempo para dominarlo.

Aunque el modo multijugador Metal Gear Online no está disponible , se mantiene el iPod in-game, su base de datos interactiva, una pantalla de carga actualizada y la opción de volver de inmediato al menú principal.

Así como el tan requerido auto guardado, lo cual es bienvenido para no repetir jefes o misiones completas, además de las largas cinemáticas propias de Kojima.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (Konami)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 hace un buen trabajo con el juego de PSP

Por otra parte, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 hace un buen trabajo con el juego de PSP, el cual era más difícil de adaptar a las plataformas actuales debido a sus características únicas.

La versión de Metal Gear Solid: Peace Walker de la colección mejora la iteración en alta definición previa y mantiene intactas las opciones cooperativas online para hasta seis jugadores

Como mencionamos, funciona a 60fps en PS5 y ofrece modos de resolución seleccionables (Original, Ajustado, Alta Resolución, Personalizado), para una mejor experiencia.

De nueva cuenta se hace un gran trabajo con el mapeado de controles, aunque algunas cosas pueden resultar contraintuitivas si saltas de MGS4 a Peace Walker; nuestra recomendación es ir primero por el PSP y luego por el de PS3.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (Konami)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 trae varios extras interesantes

Además de los juegos principales, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 trae varios extras interesantes, que alegrarán a todos los fans de la franquicia.

Se ha incluido contenido de archivo como Master Books digitales, transcripciones de guiones y la banda sonora digital, así como una enciclopedia gigante con toda la cronología de la historia, así como relaciones de personajes.

También tenemos que se agregó Metal Gear: Ghost Babel, el aclamado título de Game Boy Color lanzado en el año 2000; aunque no es canónico, ofrece una nueva forma de jugar la saga.

Funciona muy bien a 60fps y con salida a 1080p; además, se hizo un adecuado mapeo de los controles, tal vez el mejor de los tres juegos de la colección.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (Konami)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 busca ser lo más fiel a la experiencia original

Es común que en estas compilaciones se hagan ajustes a la jugabilidad o se añadan muchas mejoras de calidad de vida; no obstante, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 busca ser lo más fiel a la experiencia original.

Fuera del guardado automático, el rendimiento, mejora de texturas y adaptación a pantallas modernas, los tres juegos incluidos son exactamente iguales a sus versiones originales.

No encontrarás extras como el “Modo Dios”, cambios de dificultad a mitad de partida, vida infinita o cosas por el estilo; los juegos siguen siendo tan retadores como en su lanzamiento.

Esto agradará bastante a los veteranos de la saga, quienes buscan una experiencia conocida y el reto de esa época; sin embargo, jugadores actuales podrían molestarse por no tener las opciones de accesibilidad mencionadas.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (Konami)

¿Vale la pena Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2?

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es una entrega fundamental para la preservación del medio y una compra obligada para los amantes de la saga.

Al rescatar MGS4 del PS3, complementarlo con Peace Walker y la joya que es Ghost Babel, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 representa una obra valiosa por sí misma.

Siendo una oportunidad perfecta no solo para tener por fin completa toda la saga de Snake, también para que nuevas generaciones conozcan una de las franquicias fundamentales de los videojuegos.

Esto mientras esperamos que Konami nos de un nuevo remake de la saga, tras el gran trabajo hecho con la tercera entrega en 2025.