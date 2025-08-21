Se estrena el primer tráiler en YouTube del remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear Solid: Snake Eater.

Acá te compartimos la fecha de estreno para PlayStation 5, Xbox y más consolas, y lo que debes de saber de Metal Gear Solid: Snake Eater.

Metal Gear Solid: Snake Eater (Konami)

Tráiler en YouTube y fecha de estreno del remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Acá te dejamos el tráiler en YouTube del remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater y su fecha de estreno a nivel global:

Fecha de estreno: Jueves 28 de agosto de 2025

¿De qué tratará el remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater?

Metal Gear Solid: Snake Eater permanecerá con la historia del juego original, donde seguimos a Naked Snake en los años 60 durante la Guerra Fría.

La misión será una precuela de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, centrada en los orígenes de Naked Snake y su transformación en The Big Boss.

En el tráiler se nos presume una mejora visual y gráfica espectacular, con selvas detalladas, animaciones fluidas y un con un aumento de realidad respecto a daños y heridas en los personajes.

También hay un nuevo sistema de control, aunque puedes elegir el estilo clásico si prefieres la experiencia original.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004) (especial)

PlayStation 5 y Xbox entre las consolas disponibles para jugar el remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater

El remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater estará disponible a partir de este 28 de agosto para las siguientes consolas:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

Metal Gear Solid: Snake Eater (Konami)

¿Cuál es el precio del remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater?

Te compartimos el precio del remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater para cada consola:

PlayStation 5: Mil 699 pesos

Xbox Series X|S: Mil 195 pesos

PC: Mil 283 pesos