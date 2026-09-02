The Blood of Dawnwalker busca hacerse un lugar dentro del RPG moderno, contando con un gran equipo de desarrollo del estudio Rebel Wolves liderado por Konrad Tomaszkiewicz (director de The Witcher 3).

Así, a pesar de ciertos inconvenientes estéticos, The Blood of Dawnwalker nos da una experiencia profunda, combinando misticismo eslavo con gestión del tiempo y combate táctico.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos del juego:

The Blood of Dawnwalker te atrapa con su historia Las decisiones en The Blood of Dawnwalker tienen un peso real El gameplay de The Blood of Dawnwalker es realmente profundo La gestión del tiempo es un gran agregado a The Blood of Dawnwalker Los gráficos de The Blood of Dawnwalker podrían no gustar a todos

The Blood of Dawnwalker te atrapa con su historia

Una de las cosas más importantes de un RPG es su narrativa, así que podemos decir que The Blood of Dawnwalker te atrapa con su historia, lo cual es un gran punto inicial a su favor.

El juego nos pone en medio de un valle en los inicios de la Baja Edad Media, el cual es dominado por un grupo de vampiros que tienen a los humanos como su “ganado personal”.

The Blood of Dawnwalker (Bandai-Namco)

Es aquí donde conoces a Coen, un joven que buscando una cura para la peste que sufre su hermana, se ve obligado a transformarse en uno de estos monstruos, lidiando ahora con su deber para salvar a su familia y su ansia de sangre.

Aunque la trama gira alrededor del clásico tema de “pelear contra el monstruo interno”, el juego lo desarrolla de manera perfecta, dejando que el jugador sienta ese vínculo con el personaje y los dilemas que enfrenta debido a su condición.

Las decisiones en The Blood of Dawnwalker tienen un peso real

Al ser un juego que busca explotar su narrativa, las decisiones en The Blood of Dawnwalker tienen un peso real, no son solo meras opciones para avanzar en la historia de manera automática.

El juego busca ser un “sandbox narrativo”, libre de misiones principales rígidas. Así las acciones y omisiones del jugador moldean activamente el rumbo del mundo.

Incluso la misma misión de salvar a la familia queda en el aire dependiendo el camino que haya trazado el jugador, y al mismo tiempo se deja en claro que esto es solo un pequeño punto en un entramado más grande.

Eres libre de hacer las misiones secundarias que quieras, tomando en cuenta que no podrás aceptar o completar todas y que lo que hayas hecho en ese “tiempo libre” repercutirá en el futuro; tanto en tu personaje como en la estructura general.

Además, todos los personajes son vulnerables a morir y sus vidas están entrelazadas; perdonar, ayudar o ignorar a alguien, incluso en el prólogo alterará dramáticamente los eventos posteriores.

The Blood of Dawnwalker (Bandai-Namco)

El gameplay de The Blood of Dawnwalker es realmente profundo

Pasando a la jugabilidad hay que mencionar que el gameplay de The Blood of Dawnwalker es realmente profundo, con varios elementos relevantes que te mantendrán entretenido por horas.

Por un lado, el sistema de combate depende del ritmo y la dirección de ataques, ya sea para que pases a la ofensiva, esquives o logres rechazar a tu oponente, no puedes ir apretando los botones, pues eso significa una muerte segura.

Esta mecánica requiere de concentración absoluta; errar un bloqueo resulta fatal debido a las limitaciones para curarse en batalla.

Toma en cuenta que la jugabilidad se define por la dualidad del protagonista, que cambia según la hora. De día, es un humano con espada y capaz de emplear magia. De noche se transforma en vampiro con poderes de transportación, trepa muros y ataca con garras.

No obstante, el poder conlleva el riesgo de la sed de sangre. Si el hambre arrecia por la baja salud, el instinto anula la voluntad del jugador, forzando a Coen a drenar a sus aliados, por lo que hay que estar al pendiente de esto.

En cuanto a la exploración, el mundo es bastante amplio, afortunadamente cuentas con un “Modo Foco” para señalar los objetos importantes o hacer investigaciones durante las misiones, mismas que te darán una buena cantidad de experiencia.

Sin olvidar que tienes el clásico árbol de habilidades para que construyas a Coen como mejor te convenga.

The Blood of Dawnwalker (Bandai-Namco)

La gestión del tiempo es un gran agregado a The Blood of Dawnwalker

Algo interesante es que la gestión del tiempo es un gran agregado a The Blood of Dawnwalker, lo cual te da un sentido de urgencia y planeación que pocos juegos tienen en la actualidad.

Se le da mucho peso al paso del tiempo, ya que completar misiones consume segmentos de un reloj de arena; en total, tienes 8 barras por cada día y noche que pasa. Cada acción que realices puede acabar con una o más de estas.

Esto exige una minuciosa planificación estratégica. Investigar o hacer alguna acción extra significa perder tiempo para realizar otras misiones; sin embargo, eso es lo interesante, pues se le da la libertan al jugador de elegir qué hacer y qué no.

Así que debes de tener en mente que no te dará tiempo de hacer todas las misiones que propone el juego, o investigar a detalle, por lo menos en tu primera partida.

The Blood of Dawnwalker (Bandai-Namco)

Los gráficos de The Blood of Dawnwalker podrían no gustar a todos

Lo único malo que podemos señalar es que los gráficos de The Blood of Dawnwalker podrían no gustar a todos, pues no están bien trabajados al ser un juego de un estudio pequeño.

Se notan algunos problemas con las texturas, sobre todo en los elementos de fondo, así como el molesto pop up igualmente en cosas que se ven a la distancia.

Sin olvidar que los diseños de personajes buscan un realismo puntual, por lo que lucen toscos en varios puntos; aunque hay que destacar las excelentes animaciones faciales, que contrastan con su estética.

Fuera de esto el juego es muy fluido, los personajes se mueven muy bien tanto en combate como en cinemáticas, además nunca tuvimos cuelgues o bajas en los cuadros por segundo.

The Blood of Dawnwalker (Bandai-Namco)

¿Vale la pena The Blood of Dawnwalker?

The Blood of Dawnwalker se erige como un RPG extraordinario que desafía la comodidad del jugador, siendo algo muy necesario en la industria actual de los videojuegos

Mediante una narrativa sombría pero impactante, The Blood of Dawnwalker nos invita a vivir con las consecuencias irreversibles de nuestros actos; desafiando la expectativa y el gameplay tradicional.

Aunque su técnico sistema de combate direccional y la implacable progresión temporal representan un reto considerable, la enorme riqueza de su moralidad, la dualidad de Coen y su gran rejugabilidad compensan con creces cualquier dificultad inicial.

Si bien la estética podría molestar a más de un jugador, tenemos que decir que este es un viaje cautivador que redefine las convenciones del género y que promete dejar una huella imborrable.