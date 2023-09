Baldur’s Gate 3 es sin lugar a dudas la sorpresa de 2023, pues se trata de un juego del cual nadie esperaba nada y acabó sorprendiendo a todo el mundo.

Al grado de que Baldur’s Gate 3 ya es considerado el mejor RPG del año y serio contendiente a Juego del Año; premio que parecía cantado para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Luego de ser un éxito en PC, ya está disponible la versión de PS5, que fue la que pudimos probrar; la pregunta entonces es sí está a la altura de su hermana mayor.

Si bien sufre de algunos problemas técnicos, en general esta edición del juego no le pide nada a la que puedes encontrar en PC.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

¿De qué trata Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 nos pone en la piel de un avatar propio, el cual creamos al inicio del juego asignando desde su aspecto físico, hasta su clase y atributos iniciales.

Lo interesante es que desde el inicio Baldur’s Gate 3 pone de manifiesto su concepto, pues no es la clásica historia de fantasía medieval, sino que agrega mucho de ciencia ficción y sátira.

Ya que eres secuestrado por extraterrestres, los cuales están haciendo experimentos con otros personajes; una vez que te unes a un par de ellos y huyes de la nave, tu misión será encontrar una cura para un parásito que te insertaron los alienígenas.

Si bien esa es la trama principal, por decirlo así, la realidad es que tras esta pequeña introducción el mundo del juego se abre a diversas posibilidades.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Como si fuera un juego de rol de tablero, tu puedes hacer la historia de la manera que más te agrade con tus decisiones, las cuales sí tienen repercusión en tu entorno.

Puedes seguir la línea principal o desviarte a explorar todo el mundo; ya sea que eligas uno o lo otro, en tu camino te verás enfrentado a diversas situaciones.

Desde ayudar o no a uno de tus compañeros, hasta cambiar todo el destino de una ciudad por tratar de buscar un tesoro prohibido.

Es cierto que la trama principal de Baldur’s Gate 3 puede ser aburrida; pero eso se debe a que desde el inicio la desarrolladora no quiso que esta fuera lo primordial.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

El chiste de Baldur’s Gate 3 es que sea el jugador el que tenga una experiencia única en su andar dentro de este mundo, sin que se tenga que limitar a lo que está escrito del todo.

Si bien todos al final llegarán al mismo punto, el encanto del juego es que cada persona lo hará de diferentes maneras.

¿Cómo se juega Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 es un RPG por turnos, cada que entres en batalla todo el mundo se detendrá a la espera de lo que haga el jugador o los enemigos.

Las mecánicas en realidad son muy simples; te mueves de manera semi libre por el escenario, puedes atacar o usar alguna de tus habilidades.

Habrá veces en Baldur’s Gate 3 donde ganarás si cumples un objetivo, aunque no mates a todos los enemigos en pantalla.

Básicamente todo es estrategia de posicionamiento en el campo de batalla; ya que no importa que tan fuerte seas, si tomas una decisión equivocada en un turno lo puedes pagar caro.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Ahora bien, como buen RPG, tus personajes pueden adquirir mejoras cada que suben de nivel, desde más salud, hasta nuevos ataques o habilidades.

Dependiendo de tu estilo de juego, las podrás personalizar en las ruedas de acción que salen cuando presionas uno de los gatillos del control.

Algo interesante de estas es que las puedes usar cuando quieras, en Baldur’s Gate 3 los ataques y demás no están limitados a los momentos de combate.

Esto le suma mucho a la interacción en Baldur’s Gate 3; por ejemplo, puedes usar tu arco para liberar cajas que están colgadas, destruir puertas de las que no tienes su llave o empezar una pelea, nada más porque sí.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Además de esto, el juego suma mucho del rol de tablero. Tendrás muchos diálogos que definirán el futuro de la partida al momento de que elijas cómo responder ciertos cuestionamientos.

Si olvidar que a veces “tirarás los dados” para resolver situaciones; dependiendo de lo que te salga podrás conseguir nuevos aliados, entrar en batalla o simplemente asustar a los NPC.

En esencia estas son las mecánicas fundamentales de Baldur’s Gate 3; pero conforme vayas avanzando en el juego te encontrarás más elementos que se sumarán.

Como ya mencionamos, se trata de una obra con amplias posibilidades que te deja hacer casi todo lo que quieras.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

¿Cómo se ve Baldur’s Gate 3?

Hay una polémica con Baldur’s Gate 3 en PS5, y es que se ha mencionado que su desempeño no es tan bueno como en PC; incluso algunos afirman que es “injugable”.

Por lo menos en nuestra experiencia, todo lo anterior es una mentira; pudimos jugar Baldur’s Gate 3 sin problemas durante sesiones largas, sin encontrar bugs o giltches catastróficos.

Tampoco hubo bajas considerables de cuadros por segundo o algo por el estilo. El juego corre bastante bien en PS5.

Aunque sí debemos de mencionar dos detalles al respecto; uno es que notamos algo de pop up en algunas zonas, esto es que elementos del paisaje aparecen y desaparecen de la nada.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Además de ciertos elementos destructibles que a veces se quedaban “flotando”, como una caja que destruimos; pero uno de sus pedazos no acabo de “caer”.

Fuera de esto no tuvimos mayor problema con Baldur’s Gate 3; no se trata de nada que te rompa la experiencia, a menos que sean muy quisquilloso en este aspecto.

En cuanto al audio este es excelente, tanto en efectos, voces, como música. A algunos les molestará que no tenga doblaje en español, pero por lo menos todos los textos están en nuestro idioma.

Hay que mencionar que los responsables de ponerle voces a los personajes hacen un muy buen trabajo, mostrando un carisma casi natural en cada uno de ellos.

¿Vale la pena Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 es sin duda uno de los juegos que debes de probar, sobretodo si te gustan los RPG de cualquier tipo.

La libertad e inmersión que Baldur’s Gate 3 le da al jugador es algo que pocas veces se ha visto en el género y en la industria del videojuego.

Es cierto que tiene ciertos inconvenientes menores de rendimiento en PS5, y que su trama principal queda totalmente opacada; pero eso no quita todo lo que puede ofrecerte.

Eso sí, toma en cuenta que necesitarás mucho tiempo, pues puede ser un juego casi infinito, que por lo menos te robará unas 100 horas de tu vida.