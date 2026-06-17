The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es la nueva apuesta de Square-Enix, que traslada el aclamado estilo visual HD-2D al género de los RPG de acción.

Algo que sorprendió en un inicio, pues desde hace años Square-Enix se había alejado de este tipo de propuestas, salvo excepciones puntuales. Así, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales intenta regresar la esencia de la desarrolladora.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales cuenta con una buena historia El estilo visual de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales deslumbra The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene un sistema de combate versátil El concepto de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales le da mucha vida al juego The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene buenas opciones de accesibilidad

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales cuenta con una buena historia

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales cuenta con una buena historia, que te mete de lleno en el juego.

Si bien en un inicio es un tanto genérica, pues involucra un poder oculto, un aventurero con origen desconocido y una traición, poco a poco va tomando complejidad con la llegada de nuevos personajes y tramas.

Gracias al involucramiento de los viajes en el tiempo, los cuales siempre son difíciles de llevar en las obras de ficción, aunque el juego de Square-Enix lo hace de gran manera.

Sin olvidar claro que Elliot es un personaje bastante carismático , que tiene una gran evolución a lo largo de la narrativa.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square-Enix)

El estilo visual de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales deslumbra

Gracias a su estética HD-2D, el estilo visual de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales deslumbra desde el momento en que pones el juego.

El uso de este motor en un RPG de acción permite efectos de iluminación y sombras que no eran posibles en los juegos de 16 bits, aportando una sensación de profundidad única.

Sintiéndose con un aire retro, pero con tintes modernos al mismo tiempo, lo cual atraerá a todos aquellos que busquen una obra colorida y llena de efectos, sin que los recargue visualmente.

Además, este estilo no solo es estético, sino que ayuda a navegar por el mundo al distinguir claramente diferentes alturas y niveles en el escenario, así como rutas y elementos interactivos.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square-Enix)

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene un sistema de combate versátil

En el gameplay tampoco falla, pues The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene un sistema de combate versátil recordando a los juegos de la época de los 16-bits.

Elliot cuenta con un arsenal de siete armas, incluyendo espada, lanza, arco y una guadaña encadenada; aunque solo puedes llevar una en cada mano, las puedes intercambiar durante el juego al abrir un pequeño menú.

Al estilo de la vieja escuela, las armas pueden cargarse para realizar ataques potentes y se pueden personalizar mediante el sistema de “magicite”, que altera atributos como la velocidad de ataque o el radio de impacto.

Junto a esto cuentas con un personaje de apoyo en todo momento, que te puede curar en caso de ser necesario, además de otorgar habilidades como una carrera, teletransportarte y la capacidad de quemar objetos o iluminar áreas oscuras.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square-Enix)

El concepto de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales le da mucha vida al juego

Sumado a lo anterior, el concepto de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales le da mucha vida al juego, ya que afecta toda la estructura de los escenarios y la exploración.

El juego presenta un mundo dividido en diferentes eras y periodos de tiempo, lo que afecta directamente al diseño de los niveles, puesto que se presentan variaciones en el mapa dependiendo la época en la que te encuentras.

Esto mismo impacta en cómo resuelves los acertijos, entras a diferentes áreas e incluso la manera en que completas las misiones secundarias, lo que te mantendrá horas en el título.

Siendo una manera creativa de expandir la obra, sin recurrir a relleno artificial como sucede en títulos de corte más grande.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square-Enix)

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene buenas opciones de accesibilidad

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene buenas opciones de accesibilidad para adaptarse a todos los jugadores posibles.

Esto incluye niveles de dificultad ajustables en cualquier momento, ofreciendo un reto mayor al incrementar el costo de resurrección en las dificultades más altas, o algo más tranquilo para quienes solo quieren disfrutar la narrativa y el arte.

Sin olvidar los ajustes que se pueden hacer al sonido, gráficos y control para que todo sea más cómodo para el usuario.

Cosas bastante importantes en la actualidad, pues se busca que la mayor cantidad de personas puedan experimentar las distintas obras interactivas.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square-Enix)

¿Vale la pena The Adventures of Elliot: The Millennium Tales?

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales se perfila como un título imprescindible para los amantes de los RPG retro que buscan una experiencia modernizada, sin dejar de lado las bases del género.

Aunque su estructura de mazmorras y acertijos recuerda a los clásicos del género, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales encuentra su identidad con sus sistemas de combate, equipamiento y cambio de escenarios.

Es cierto que se puede tachar de una copia de obras del estilo de hace más de 30 años, pero el punto es ese, pues no hemos tenido casi nada igual a esta obra desde hace casi 3 décadas.

Con un diseño de niveles sólido y una presentación visual deslumbrante, parece estar listo para convertirse en un nuevo éxito para Square Enix, algo que necesitan mucho en estos momentos.