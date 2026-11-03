Phantom Blade Zero llega al PS5 con muchas dudas, pues se trata del primer juego grande S-GAME, la cual se había dedicado hasta ahora a títulos móviles.

Si bien tiene algunos fallos a considerar, Phantom Blade Zero logra superar estos gracias a una estética cinematográfica y un sistema de combate extraordinariamente pulido.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Phantom Blade Zero no es bueno contando su historia El gameplay es lo más interesante de Phantom Blade Zero Phantom Blade Zero tiene un gran diseño de niveles Phantom Blade Zero cuenta con una buena dificultad El rendimiento es estable en Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero no es bueno contando su historia

Empecemos con lo más flojo del juego, ya que Phantom Blade Zero no es bueno contando su historia, pues se enreda mucho en conceptos que no acaba por explicar bien.

La trama coloca al jugador en la piel de Soul, un asesino acusado injustamente de matar a su maestro. Previo a su ejecución se le concede una prórroga de 66 días.

Phantom Blade Zero (S-Game)

En ese tiempo tendrá que descubrir la conspiración en su contra y cobrar venganza de aquellos que lo inculparon.

Si bien la historia parece simple, resulta enrevesada por el uso excesivo de jerga mística, múltiples facciones y saltos temporales entre recuerdos y el presente.

Lo cual hace que sea difícil seguir el hilo narrativo en las etapas más avanzadas de la obra, por lo que no entiendes muy bien lo que está pasando.

El gameplay es lo más interesante de Phantom Blade Zero

Fuera de esa trama compleja, el gameplay es lo más interesante de Phantom Blade Zero, siendo el verdadero núcleo de la experiencia.

A diferencia de otros títulos de acción, aquí las peleas traducen la coreografía ágil del cine de artes marciales de manera puntual y fluida.

Los ataques no bloquean las animaciones del personaje, permitiendo cancelar combos al instante para bloquear o ejecutar un parry preciso.

La barra de estamina o Sha-Chi exige una gestión constante, al vaciarse por bloquear en exceso, el jugador queda vulnerable; sin embargo, al cambiar de arma, se restaura de inmediato.

Esto sin contar que el juego tiene docenas de armas únicas y herramientas secundarias como guillotinas voladoras o hoces con cadena, que se acomodan a cualquier estilo de juego.

Phantom Blade Zero (S-Game)

Phantom Blade Zero tiene un gran diseño de niveles

Otra cosa que debemos destacar es que Phantom Blade Zero tiene un gran diseño de niveles, con ocho mapas interconectados que componen toda la aventura.

Además, estos escenarios prescinden de la saturación de íconos en pantalla en favor de mapas ilustrados a mano que fomentan la orientación orgánica.

La exploración premia al jugador con cofres, pasajes ocultos y misiones secundarias, las cuales agregan bastante al mundo de la obra y su construcción.

Sin embargo, hay ciertos inconvenientes como barreras invisibles y una geometría de escenarios algo confusa.

Provocando que te quedes atorado en matorrales e imperfecciones del terreno, así como caer por barrancos que no viste por el diseño accidentado en cierta parte del escenario.

Phantom Blade Zero (S-Game)

Phantom Blade Zero cuenta con una buena dificultad

Para los amantes del reto, Phantom Blade Zero cuenta con una buena dificultad, equilibrada con los enemigos del escenario; pero retadora con los jefes.

Estos encuentros contra enemigos finales de nivel ofrecen un espectáculo desafiante y justo, además de que hay bastante variedad en la manera de afrontar el reto.

No solo eso, S-Game introduce una innovación de diseño; al alcanzar la segunda fase de un jefe y morir, el jugador reaparece directamente al inicio de dicha fase sin verse obligado a repetir el primer segmento.

Mientras que la tropa estándar ofrece poca resistencia y puede caer ante el presionado constante de botones, lo cual permite a los jugadores seguir avanzando, hasta toparse con este desafío final.

Phantom Blade Zero (S-Game)

El rendimiento es estable en Phantom Blade Zero

En el apartado técnico, el rendimiento es estable en Phantom Blade Zero, algo muy importante en este tipo de obras que requieren una respuesta rápida y ágil.

La tasa de cuadros por segundo se mantiene estable durante la gran mayoría de las batallas complejas, sobre todo en las batallas contra jefes y múltiples enemigos.

Si bien sufre de caídas puntuales en zonas específicas del mapa, no es nada que arruine la experiencia de juego en su totalidad.

Esto hace que luzca la estética, mezcla de la arquitectura tradicional china con maquinaria de vapor e instalaciones industriales.

Phantom Blade Zero (S-Game)

¿Vale la pena jugar Phantom Blade Zero?

Phantom Blade Zero se consagra como una obra imprescindible para los amantes de la acción y las artes marciales en los videojuegos.

Esto a pesar de que Phantom Blade Zero cuenta con inconsistencias narrativas, ligeros tropiezos en la geometría del mundo y caídas de rendimiento en áreas puntuales.

Pues son más sus virtudes, como lo son su sistema de combate fluido, la rica variedad de su arsenal y el inolvidable diseño de sus jefes.

Al final la obra de S-Game despeja todas las dudas y se convierte en un referente indiscutible del género en 2026.