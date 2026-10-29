Nintendo Switch Sports Resort supone el esperado retorno de una de las franquicias más representativas de La Gran N, en lo que se refiere a entretenimiento familiar.

Ambientado en la pintoresca Isla Wuhu, Nintendo Switch Sports Resort busca recuperar la esencia nostálgica de Wii Sports y la diversión de los controles por movimiento de hace dos décadas.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Nintendo Switch Sports Resort cuenta con una buena cantidad de deportes Nintendo Switch Sports Resort agrega nuevas actividades Nintendo Switch Sports Resort tiene una buena personalización Nintendo Switch Sports Resort usa muy bien los Joy-Con 2 Nintendo Switch Sports Resort sufre por ciertas decisiones de desarrollo

Nintendo Switch Sports Resort cuenta con una buena cantidad de deportes

Nintendo Switch Sports Resort cuenta con una buena cantidad de deportes, lo cual hace que los jugadores tengan opciones para escoger.

En total se cuenta con nueve disciplinas:

Tenis

Bolos

Golf

Boxeo

Arquería

Tenis de mesa

Voleibol

Basquetbol

Lucha de pulgares

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)

La precisión del control varía según la modalidad elegida. Mientras el tenis de mesa destaca por ser una experiencia enormemente intuitiva y satisfactoria, el convencional resulta algo más simplificado en sus mecánicas.

Por su parte, el boxeo añade una acertada barra de resistencia que exige al jugador planificar sus esquives y golpes con mayor estrategia.

Asimismo, el basquetbol y el voleibol requieren una sincronización rítmica y comunicación constante entre compañeros.

Nintendo Switch Sports Resort agrega nuevas actividades

Algo a señalar es que Nintendo Switch Sports Resort agrega nuevas actividades, lo cual suma mucho más a la vida del juego.

En total son tres actividades de ocio a las que se puede acceder en cualquier momento:

Avión de hélice

Patineta

Moto de agua

Estas modalidades ofrecen un grato descanso al esfuerzo físico constante gracias a esquemas de control ingeniosos, donde tomas los Joy-Con 2 como si fuera un avión de juguete o el manubrio de una bicicleta.

Además, la libre exploración de la Isla Wuhu en busca de coleccionables como flores, convierte a estos modos en auténticas secuelas espirituales de sagas clásicas como Pilotwings y Wave Race.

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)

Nintendo Switch Sports Resort tiene una buena personalización

Por otra parte, Nintendo Switch Sports Resort tiene una buena personalización, algo que agradecerán los fans que gustan de tener un avatar que refleje su estilo.

Los usuarios pueden personalizar tanto a sus avatares modernos (Sportsmates) como a sus tradicionales personajes Mii, esto gracias a los ítems que se van obteniendo en el modo Island Crown.

Un torneo donde el jugador asciende puestos al vencer a rivales del CPU. La participación constante premia con puntos canjeables en la tienda del juego por ropa y accesorios decorativos.

En el terreno multijugador, el juego brilla especialmente en partidas locales para hasta cuatro participantes y ofrece juego competitivo en línea a través del servicio Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)

Nintendo Switch Sports Resort usa muy bien los Joy-Con 2

Otra cosa a mencionar es que Nintendo Switch Sports Resort usa muy bien los Joy-Con 2, aprovechando gran parte de sus características únicas, como pocos juegos lo hacen en la actualidad.

La vibración de alta definición transmite sensaciones muy detalladas, como la tensión progresiva al tensar la cuerda del arco en arquería.

Exceptuando la patineta, cuyo manejo deslizando el mando sobre una superficie plana en modo ratón se siente extraño, los giroscopios ofrecen un reconocimiento espacial preciso que responde fielmente a los gestos del usuario.

En el plano gráfico, la obra adopta una estética vistosa y carismática que prioriza una tasa de fotogramas fluida.

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)

Nintendo Switch Sports Resort sufre por ciertas decisiones de desarrollo

Como no todo puede ser perfecto, Nintendo Switch Sports Resort sufre por ciertas decisiones de desarrollo, que si bien no afectan de gran manera al producto, sí llaman un poco la atención.

El principal desacierto radica en la falta de oponentes controlados por la CPU en los modos competitivos de las actividades de ocio, así como la imposibilidad de disfrutarlas en el modo en línea.

Adicionalmente, la complejidad de los tutoriales en deportes como el Voleibol puede interrumpir el ritmo ágil cuando juegas con amigos de manera local.

Más si tomamos en cuenta que el clásico de Wii hacía que todo fluyera de manera bastante agradable.

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)

¿Vale la pena Nintendo Switch Sports Resort?

Nintendo Switch Sports Resort logra actualizar con gran acierto la fórmula del clásico familiar que se convirtió en un fenómeno en el Wii hace ya más de 20 años.

Siendo Nintendo Switch Sports Resort una gran opción sobre todo para familias y jugadores que quieran pasar un buen rato con sus amigos, pues es muy recomendable en su multijugador local.

Eso sí, si eres un jugador que prefiere los juegos solitarios, esta obra no ofrecerá nada para ti, pues su tirada siempre ha sido el compartir con otras personas.

Sin reinventar el género, confirma que el control por movimiento mantiene intacta su capacidad para ofrecer momentos inolvidables de diversión compartida.