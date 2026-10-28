Call of Duty: Modern Warfare 4 representa una nueva oportunidad para que Activision e Infinity Ward recuperen la confianza de los fans después de las críticas a entregas anteriores.

Con una historia centrada en la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, el videojuego de Call of Duty: Modern Warfare 4 apuesta por una experiencia cinematográfica, combates intensos y una propuesta multijugador que busca mantener a los jugadores frente a la pantalla.

Después de probar la campaña y conocer sus principales propuestas, estos son cinco puntos que destacan de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Call of Duty: Modern Warfare 4 comienza directamente en medio de la guerra Una campaña cinematográfica con un conflicto que inquieta por su contexto real El combate mantiene la esencia de Call of Duty El modo DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, añade supervivencia, riesgo y recompensas ¿Vale la pena Call of Duty: Modern Warfare 4?

Call of Duty: Modern Warfare 4 comienza directamente en medio de la guerra

Una de las decisiones más efectivas de Call of Duty: Modern Warfare 4 es comenzar con el conflicto en marcha, sin dedicar demasiado tiempo a preparar el terreno. El jugador se encuentra en Hajin, Corea del Sur, durante la invasión de las fuerzas norcoreanas.

En esta primera parte controlamos a Park Hyun-Jun, un soldado surcoreano que debe sobrevivir al ataque y avanzar junto a sus compañeros. El objetivo inicial consiste en llegar a una trinchera, pero el recorrido está lleno de enfrentamientos contra soldados enemigos.

La misión de Call of Duty: Modern Warfare 4 continúa con el aseguramiento de una subestación eléctrica y una secuencia en la que el protagonista avanza en tanques detrás de otros vehículos militares para alcanzar unas instalaciones industriales.

Esta introducción permite experimentar el caos de una ofensiva desde la perspectiva de un soldado en el frente. No se trata únicamente de disparar: avanzar, asegurar posiciones y seguir las instrucciones del pelotón ayudan a construir la sensación de estar atrapado en una operación militar de gran escala.

Call of Duty: Modern Warfare 4 (Activision)

Una campaña cinematográfica con un conflicto que inquieta por su contexto real

La campaña de Modern Warfare 4 recupera elementos clásicos de la franquicia, con operaciones militares, combates urbanos y secuencias de gran espectáculo. Además de Park Hyun-Jun, regresan personajes reconocidos como el capitán John Price y Ghost, cuyas historias se conectan con el conflicto coreano.

El resultado de Call of Duty: Modern Warfare 4 es una narración que alterna enfrentamientos en primera línea con misiones de espionaje y operaciones internacionales. Esta variedad evita que toda la aventura se reduzca a avanzar por escenarios eliminando enemigos.

Sin embargo, la premisa de Call of Duty: Modern Warfare 4 también genera incomodidad. La tensión histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur convierte la invasión ficticia en un escenario especialmente sensible con la representación de lugares reconocibles y de una amenaza militar cercana ha provocado debate en Corea del Sur sobre los límites entre entretenimiento y realidad.

La ficción bélica funciona como espectáculo, pero el contexto en Call of Duty: Modern Warfare 4 le añade una dimensión política que no todos los jugadores recibirán de la misma manera.

Call of Duty: Modern Warfare 4 (Activision)

El combate mantiene la esencia de Call of Duty

La experiencia de juego apuesta por la acción directa, los tiroteos constantes y el avance coordinado con otros soldados. La primera misión de Call of Duty: Modern Warfare 4 sirve como carta de presentación de una campaña que combina trincheras, espacios urbanos y objetivos militares.

El uso de vehículos también contribuye a variar el ritmo. La secuencia de los tanques, por ejemplo, amplía la escala del enfrentamiento después de los combates a pie y refuerza la sensación de participar en una ofensiva organizada.

La fortaleza de esta propuesta está en su capacidad para convertir objetivos relativamente sencillos en situaciones de tensión. Llegar a una posición, asegurar una instalación o abrirse paso entre las fuerzas enemigas, adquiere mayor impacto cuando el entorno transmite la sensación de que el frente puede desmoronarse en cualquier momento.

Call of Duty: Modern Warfare 4 (Activision)

El modo DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, añade supervivencia, riesgo y recompensas

Más allá de la campaña, Call of Duty: Modern Warfare 4 recupera el modo DMZ con una propuesta de extracción que enfrenta a los jugadores con enemigos controlados por inteligencia artificial y otros equipos humanos.

En el mapa de Hajin, grupos de hasta tres jugadores deben explorar, completar misiones, derrotar jefes y conseguir recursos. El objetivo es salir con las recompensas obtenidas para mejorar el equipamiento y afrontar futuras incursiones con mayores posibilidades de supervivencia.

El riesgo es parte fundamental de la experiencia en Call of Duty: Modern Warfare 4: morir puede significar perder el equipo acumulado. Esa mecánica transforma cada enfrentamiento en una decisión estratégica, pues combatir no siempre es la mejor opción cuando escapar significa conservar el progreso.

No obstante, el sistema también ha generado críticas, pues se reportó que parte de la comunidad pide una variante PvE; es decir, una modalidad sin equipos enemigos controlados por otros jugadores. Para quienes prefieren cooperar y enfrentarse únicamente a la inteligencia artificial, esta alternativa podría reducir la frustración sin eliminar el desafío.

Call of Duty: Modern Warfare 4 (Activision)

¿Vale la pena Call of Duty: Modern Warfare 4?

Call of Duty: Modern Warfare 4 busca recuperar el pulso de una franquicia que necesita demostrar que todavía puede ofrecer experiencias memorables. Su campaña destaca por comenzar con fuerza, presentar una guerra de gran escala y combinar la historia de un nuevo protagonista con el regreso de figuras emblemáticas.

El modo DMZ amplía la propuesta con una experiencia de extracción en la que cada partida implica arriesgar recursos y tomar decisiones. Sin embargo, esa misma exigencia puede alejar a quienes prefieren una experiencia cooperativa sin enfrentamientos contra otros usuarios.

También queda una cuestión importante: la invasión ficticia de Corea del Sur demuestra que los escenarios de un videojuego pueden resultar incómodamente cercanos a conflictos reales.

En conjunto, Modern Warfare 4 tiene argumentos para atraer tanto a los seguidores de la campaña como a quienes buscan una experiencia multijugador más exigente. Su mayor acierto está en recuperar la intensidad bélica de la saga; su principal desafío será mantener ese impulso sin que las polémicas y las exigencias del DMZ opaquen sus virtudes.