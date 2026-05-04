Invincible VS es el primer gran título de la franquicia para consolas y PC, siendo un juego de peleas que busca un lugar en un género tan competido.

Afortunadamente para Invincible VS, el título destaca por proponer una identidad propia que logra darnos una obra bastante profunda, pero cuya entrada sí es algo complicada.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Invincible VS tiene un gran sistema de combate El apartado visual de Invincible VS agrada aunque al principio choca un poco Invincible VS tiene una buena cantidad de personajes Hay poco contenido para un jugador en Invincible VS El online de Invincible VS es aceptable

Invincible VS tiene un gran sistema de combate

Invincible VS tiene un gran sistema de combate, aunque tardas un poco en aprender a sacarle provecho.

La jugabilidad se basa en ataques de diferente intensidad puestos en tres botones; aquí no hay patadas, golpes o agarres como en otros juegos, desde el principio debes de aprender que tu persona tiene esta movilidad “simplificada”.

Esto provoca que las “trabas” sean muy fáciles (sobre todo por los combos automáticos), pero también incita a usar los movimientos defensivos, que se basan en counters, escapes y uso de los tags para romper el flujo del adversario.

Esto mediante combinaciones con los otros botones que sirven de ataques especiales y potenciadores, de los cuales tenemos una barra que los marca; lo cual te permite tanto mejorar tu defensa, como hacer combos más devastadores.

Invincible VS (Skybound)

Debido a esta complejidad, es mejor probar todo el tutorial, antes de entrar de lleno al juego, para así aprender las mecánicas base.

Pues de lo contrario pensarás que se trata de una obra desbalanceada, pues la defensa tradicional pocas veces sirve y es fácil que alguien te haga un combo infinito, si no dominas los conceptos básicos.

El apartado visual de Invincible VS agrada aunque al principio choca un poco

El apartado visual de Invincible VS agrada, aunque al principio choca un poco debido a su estilo particular.

Utilizando Unreal Engine 5, el juego ofrece un acabado que incluso se ve mejor que la serie animada, pero que en cinemáticas puede hacer un poco de ruido, pues buscan recrear la estética de un cómic en movimiento.

Mientras en las batallas la animación es fluida, en las secuencias contextuales todo se ve un poco acartonado, como si fuera cuadro por cuadro; esto no es un error, es a propósito y cuando te acostumbras, notas el gran trabajo de la desarrolladora.

Además cuenta con varios detalles, como el hecho de que los personajes muestran daño en tiempo real, con cortes, hematomas y ropa desgarrada. La sangre es constante y los escenarios reaccionan violentamente a los impactos.

Invincible VS (Skybound)

Invincible VS tiene una buena cantidad de personajes

Una preocupación de los jugadores siempre es la galería de peleadores. Invincible VS tiene una buena cantidad de personajes, todos conocidos del cómic y la serie animada.

El juego cuenta con un elenco inicial de 18 personajes, que incluye desde figuras obvias como Mark y Omni-Man hasta secundarios como Bulletproof, Lucan y Thula.

Aunque muchos personajes comparten la super fuerza como base, el título logra respetar la esencia de cada uno, con estilos de juego diferente para cada tipo de jugador.

Así puedes hacer diversas combinaciones en tus tercias, a la espera de que en el futuro agreguen más peleadores, pues aún faltan varios favoritos del público.

Invincible VS (Skybound)

Hay poco contenido para un jugador en Invincible VS

El gran fallo del juego es que hay poco contenido para un jugador en Invincible VS; si bien este tipo de títulos buscan centrarse en el multiplayer, la experiencia offline también es importante.

Aquí solo tenemos un Modo Historia, que presenta una trama original, co-escrita por Robert Kirkman, que se siente como un “episodio perdido” situado tras la tercera temporada.

Así como un Modo Arcade, que solo ofrece sucesiones de combates con finales anticlimáticos donde los personajes le hablan a la cámara, sin cinemáticas ni nada por el estilo.

No hay extras como retos de combos, survival, contrarreloj o algo por el estilo; si no recurres a estos dos modos o al online, el juego en realidad no te ofrece mucho contenido.

Invincible VS (Skybound)

El online de Invincible VS es aceptable

Hablando del multijugador, el online de Invincible VS es aceptable, siendo todo lo que uno esperaría en este momento de un juego de peleas.

Principalmente gracias al rollback, que garantiza partidas fluidas y sin lag; siendo una opción bastante divertida si es que ya dominas los básicos del gameplay.

Junto con esto, existe un sistema de niveles para que desbloquea más de 300 elementos estéticos para el perfil, así como arte del juego y la franquicia; cosa que será bienvenida por los fans.

Eso sí, algunos jugadores podrían molestarse, pues no existen penalizaciones como tal, lo que permite que los malos perdedores echen a perder la partida saliéndose antes de ser derrotados.

Invincible VS (Skybound)

¿Vale la pena Invincible VS?

Invincible VS es un juego de pelas cuyo gameplay es increíble una vez entiendes cómo funciona, pues es profundo, fresco y visualmente impactante, como las primeras temporadas de la serie.

Sin embargo, si no eres un jugador competitivo, sentirás que Invincible VS te queda a deber, ya que no hay mucho que hacer una vez terminada la historia y el Modo Arcade, que no son muy difíciles, dicho sea de paso.

Por ello es una recomendación absoluta para los fans y los entusiastas del género que buscan algo diferente, siempre y cuando su enfoque sea el juego online.

Aquellos que busquen una experiencia robusta en general, se decepcionarán por la falta de contenido en otras áreas de la obra.