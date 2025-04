Fatal Fury: City of the Wolves es el regreso de la legendaria franquicia de peleas de SNK tras más de 20 años inactiva, donde la desarrolladora le dio prioridad a la saga The King of Fighters.

Sin embargo, con Fatal Fury: City of the Wolves demuestran que Terry Bogard y compañía aún tienen mucho qué decir en el mundo de las peleas callejeras.

5 puntos de por qué Fatal Fury: City of the Wolves será el mejor juego de peleas

Para demostrar lo anterior te daremos los 5 puntos de por qué Fatal Fury: City of the Wolves será el mejor juego de peleas del año:

Fatal Fury: City of the Wolves destaca por su gameplay El Rev System de Fatal Fury: City of the Wolves es único El apartado técnico de Fatal Fury: City of the Wolves es excelente Fatal Fury: City of the Wolves tiene una buena cantidad de modos La campaña de Fatal Fury: City of the Wolves no es tan interesante aunque aporta

Fatal Fury: City of the Wolves destaca por su gameplay

Lo primero que hay que mencionar es que Fatal Fury: City of the Wolves destaca por su gameplay, el cual es bastante nutrido.

Más allá de tener los clásicos ataques débiles y fuertes, así como los poderes especiales y definitivos; el juego añade una gran cantidad de mecánicas, además de la posibilidad de jugar con controles tradicionales o simplificados.

Como guardias perfectas, contraataques de último momento, esquivas e incluso la capacidad de cambiar de plano la acción de la pelea, como en los antiguos juegos de la franquicia.

Haciendo que el título sea uno de los más completos, complejos y estratégicos que hay en el mercado actual de juegos de pelea.

Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

El Rev System de Fatal Fury: City of the Wolves es único

Lo que vuelve tan especial al gameplay es que el Rev System de Fatal Fury: City of the Wolves es único, debido a todas sus posibilidades.

Prácticamente el Rev System te sirve para ejecutar todas las acciones durante un combate, las cuales se ven potenciadas por dos medidores: el de Rev y el STP. El primero te permite desbloquear nuevas habilidades, mientras que el otro potencia las existentes.

Además cuentas con los siguientes 3 apartados:

REV Arts: Que son variaciones más poderosas de los movimientos especiales de los personajes. REV Accel: Que te permite hilar dos movimientos especiales para conseguir un combo devastador. REV Blows: Una especie de counter de último segundo, el cual es difícil de conseguir y te deja vulnerable; pero si conecta puedes hacer un combo que acabe con tu enemigo.

Si bien suena a algo que rompe el juego, y en cierta forma es verdad, dominar todo lo que implica te llevará un rato, y aún así no te dará ventaja total sobre alguien también tenga conocimiento del sistema.

Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

El apartado técnico de Fatal Fury: City of the Wolves es excelente

Si bien en gameplay el juego no tiene desperdicio, el apartado técnico de Fatal Fury: City of the Wolves es excelente.

El juego corre con la fluidez necesaria para asegurar combates dinámicos, a pesar de la cantidad de elementos que se despliegan en pantalla.

Asimismo el apartado estético es excelente, con un diseño de niveles y personajes hermoso, son olvidar los efectos visuales y música que mantiene la esencia de la franquicia.

Solo hay una cosa que criticar y es que todas las cinemáticas de las modos para un jugador son meras imágenes estáticas, algo que incluso en The King of Fighters tratan de reducir al mínimo.

Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

Fatal Fury: City of the Wolves tiene una buena cantidad de modos

El juego tiene algo para todos; esto significa que Fatal Fury: City of the Wolves tiene una buena cantidad de modos.

Los modos offline incluyen desde el clásico Arcade, Versus y Práctica, hasta una campaña completa con todos los personajes (de la cual hablaremos en seguida).

Mientras que los amantes del online también tenemos las partidas rankeadas, casuales y unos “torneos”, por decirlo de alguna manera.

Para este caso debemos de añadir que, por lo menos hasta donde probamos, no notamos problemas con los servidores, todo corría de excelente manera; aunque toma en cuenta que jugamos cuando había una cantidad mínima de tráfico.

Por si esto no fuera suficiente, también hay una Galería, una “rocola” con las canciones del juego y la posibilidad de editar los colores del atuendo de los personajes.

Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

La campaña de Fatal Fury: City of the Wolves no es tan interesante aunque aporta

Ahora que tocamos los modos offline, debemos decir que la campaña de Fatal Fury: City of the Wolves no es tan interesante aunque aporta.

A diferencia de otros juegos con campañas más elaboradas los “Episodios de South Town”, son un tanto genéricos, donde eliges a un personaje el cual repartirá golpes a peleadores genéricos que elijes en un mapa.

Lo interesante es la historia que amplia el trasfondo del juego, donde se habla de un posible regreso de Geese Howard; además de que hay algunas peleas especiales interesantes.

Puedes verlo como una especie de Tutorial/Arcade gigante, más que un modo campaña en sí mismo.

Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

¿Fatal Fury: City of the Wolves vale la pena?

Fatal Fury: City of the Wolves es uno de los mejores regreso de un juego de pelea clásico, el cual viene reimaginado hasta en el más mínimo detalle.

Pero sin dejar de lado lo que hizo tan famosa a esta franquicia en la década de los 90’s, con lo que Fatal Fury: City of the Wolves demuestra que no es solo un agregado a The King of Fighters.

Aunque su gameplay puede sonar prohibitivo, la realidad es que el título tiene opciones que lo hacen accesible para todo los jugadores, desde los más casuales hasta aquellos que quieren dominarlo al 100%.

Si has sido fan de los Bogard desde su primer enfrentamiento con Geese Howard, o apenas estás conociendo a estos personajes, ten por seguro que este título no te decepcionará.