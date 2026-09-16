Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- representa un hito en la historia de los videojuegos al salir por primera vez de Japón y llegar a plataformas modernas.
Lanzado originalmente en 1993, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es una remasterización que mejora aspectos del original, aunque ya se notan las costuras por varios lados.
Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:
- Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- rompe con la narrativa de la franquicia
- Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- tiene un sistema bastante rígido
- Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- cuenta con su reto
- Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es algo irregular en lo técnico
- Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es bastante divertido a pesar del paso del tiempo
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- rompe con la narrativa de la franquicia
A diferencia de los juegos tradicionales, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- rompe con la narrativa de la franquicia al no tener al héroe legendario.
Aquí, la aventura está protagonizada por Torneko Taloon, el mercader de Dragon Quest IV, quien se dedica a atender la que planea ser la mejor tienda de todo el reino.
Para obtener mercancías, solicita permiso al rey para explorar una cueva cercana llena de tesoros, entre ellos la “Caja de la Felicidad”, que nuestro simpático vendedor quiere obtenerla a toda costa.
Como se puede ver, la historia es bastante simple y no tiene que ver nada con derrotar a males legendarios; se puede decir que cumple su objetivo de ser una excusa para iniciar la aventura.
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- tiene un sistema bastante rígido
Aunque su premisa es básica, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- tiene un sistema bastante rígido, siendo uno de los juegos más difíciles de la saga.
La jugabilidad se rige por un estricto sistema de casillas y turnos. Por cada paso, ataque o uso de objeto de Torneko, los monstruos ejecutan una acción simultánea; aunque no en tiempo real, pues el enemigo no se moverá hasta que hagas algo.
Por lo que la clave de la victoria es la estrategia y la planificación, más que los reflejos rápidos o las reacciones inmediatas.
Pues hay que sumar el medidor de hambre, que disminuye con cada movimiento, si este se agota, Torneko comienza a perder vida, obligando al jugador a administrar bien sus recursos para que nuestro protagonista siempre tenga algo que comer.
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- cuenta con su reto
Para quienes aman los juegos difíciles, les encantará saber que Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- cuenta con su reto, siendo un título muy complicado en varios aspectos.
De entrada, cada incursión es única debido a la generación de niveles al azar, trampas, objetos y enemigos; además, cada intento reinicia tu nivel, ya sea que hayas completado el calabozo o te hayan matado.
En este último caso, Torneko pierde todo el oro y los objetos recogido; pero si logras regresar, podrás ampliar tu casa y tienda, además de desbloquear almacenamiento permanente para guardar equipamiento.
Esta versión incluye la opción de Ajuste de Balance, que permite duplicar la experiencia u oro obtenido a costa de deshabilitar logros y clasificaciones.
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es algo irregular en lo técnico
Dado que es el remaster de un juego de hace más de 30 años, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es algo irregular en lo técnico, palideciendo con otros clásicos reeditados recientemente.
En el plano visual, adopta el estilo HD-2D, manteniendo el encanto de los diseños de monstruos de Akira Toriyama y ofreciendo nuevas animaciones; aunque se queda todo en lo básico, si lo comparamos con otras producciones de Square-Enix.
Otra cosa a mencionar es que por obvias razones no cuenta con voces, dependiendo siempre del texto, el cual tarda mucho en aparecer en pantalla y hace que el juego se sienta lento.
El mismo Torneko no responde muy bien a las indicaciones. Al principio pensarás que no apretaste bien los botones; sin embargo, el problema es un lag evidente.
Lo cual además provoca acciones no ordenadas, esto debido a que presionar varias veces los botones pensando que el personaje no recibió las indicaciones.
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es bastante divertido a pesar del paso del tiempo
Aunque si logras superar sus problemas técnicos, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es bastante divertido a pesar del paso del tiempo, pues llega a ser adictivo en varios aspectos.
Ya que el juego exige dominar las acciones de cada monstruo y el funcionamiento de los objetos, para tomar la mejor decisión al momento de entrar en batalla.
Si bien roza peligrosamente lo repetitivo y no tiene extras como misiones o retos, el simple hecho de tratar de que Torneko sobreviva a su aventura te mantendrá pegado al control.
La tensión de cada riesgo y la satisfacción de salir con vida del calabozo despiertan el deseo constante de jugar una partida más.
¿Vale la pena Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD-?
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es una reconstrucción fiel del original, con todas sus virtudes y defectos.
Siendo honestos, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- generará más interés en los fans de la saga, así como en “historiadores de los videojuegos”, que en audiencias actuales.
Pues su ritmo pausado e imprecisiones de control alejará a aquellos que busquen un RPG o más tradicional o con mecánicas más modernas,
Aún así, ofrece un buen desafío táctico y no se puede negar que tiene un valor histórico único para todos los que gustan de los videojuegos.