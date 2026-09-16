Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- representa un hito en la historia de los videojuegos al salir por primera vez de Japón y llegar a plataformas modernas.

Lanzado originalmente en 1993, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es una remasterización que mejora aspectos del original, aunque ya se notan las costuras por varios lados.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- rompe con la narrativa de la franquicia Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- tiene un sistema bastante rígido Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- cuenta con su reto Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es algo irregular en lo técnico Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es bastante divertido a pesar del paso del tiempo

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- rompe con la narrativa de la franquicia

A diferencia de los juegos tradicionales, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- rompe con la narrativa de la franquicia al no tener al héroe legendario.

Aquí, la aventura está protagonizada por Torneko Taloon, el mercader de Dragon Quest IV, quien se dedica a atender la que planea ser la mejor tienda de todo el reino.

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- (Square-Enix)

Para obtener mercancías, solicita permiso al rey para explorar una cueva cercana llena de tesoros, entre ellos la “Caja de la Felicidad”, que nuestro simpático vendedor quiere obtenerla a toda costa.

Como se puede ver, la historia es bastante simple y no tiene que ver nada con derrotar a males legendarios; se puede decir que cumple su objetivo de ser una excusa para iniciar la aventura.

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- tiene un sistema bastante rígido

Aunque su premisa es básica, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- tiene un sistema bastante rígido, siendo uno de los juegos más difíciles de la saga.

La jugabilidad se rige por un estricto sistema de casillas y turnos. Por cada paso, ataque o uso de objeto de Torneko, los monstruos ejecutan una acción simultánea; aunque no en tiempo real, pues el enemigo no se moverá hasta que hagas algo.

Por lo que la clave de la victoria es la estrategia y la planificación, más que los reflejos rápidos o las reacciones inmediatas.

Pues hay que sumar el medidor de hambre, que disminuye con cada movimiento, si este se agota, Torneko comienza a perder vida, obligando al jugador a administrar bien sus recursos para que nuestro protagonista siempre tenga algo que comer.

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- (Square-Enix)

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- cuenta con su reto

Para quienes aman los juegos difíciles, les encantará saber que Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- cuenta con su reto, siendo un título muy complicado en varios aspectos.

De entrada, cada incursión es única debido a la generación de niveles al azar, trampas, objetos y enemigos; además, cada intento reinicia tu nivel, ya sea que hayas completado el calabozo o te hayan matado.

En este último caso, Torneko pierde todo el oro y los objetos recogido; pero si logras regresar, podrás ampliar tu casa y tienda, además de desbloquear almacenamiento permanente para guardar equipamiento.

Esta versión incluye la opción de Ajuste de Balance, que permite duplicar la experiencia u oro obtenido a costa de deshabilitar logros y clasificaciones.

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- (Square-Enix)

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es algo irregular en lo técnico

Dado que es el remaster de un juego de hace más de 30 años, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es algo irregular en lo técnico, palideciendo con otros clásicos reeditados recientemente.

En el plano visual, adopta el estilo HD-2D, manteniendo el encanto de los diseños de monstruos de Akira Toriyama y ofreciendo nuevas animaciones; aunque se queda todo en lo básico, si lo comparamos con otras producciones de Square-Enix.

Otra cosa a mencionar es que por obvias razones no cuenta con voces, dependiendo siempre del texto, el cual tarda mucho en aparecer en pantalla y hace que el juego se sienta lento.

El mismo Torneko no responde muy bien a las indicaciones. Al principio pensarás que no apretaste bien los botones; sin embargo, el problema es un lag evidente.

Lo cual además provoca acciones no ordenadas, esto debido a que presionar varias veces los botones pensando que el personaje no recibió las indicaciones.

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- (Square-Enix)

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es bastante divertido a pesar del paso del tiempo

Aunque si logras superar sus problemas técnicos, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es bastante divertido a pesar del paso del tiempo, pues llega a ser adictivo en varios aspectos.

Ya que el juego exige dominar las acciones de cada monstruo y el funcionamiento de los objetos, para tomar la mejor decisión al momento de entrar en batalla.

Si bien roza peligrosamente lo repetitivo y no tiene extras como misiones o retos, el simple hecho de tratar de que Torneko sobreviva a su aventura te mantendrá pegado al control.

La tensión de cada riesgo y la satisfacción de salir con vida del calabozo despiertan el deseo constante de jugar una partida más.

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- (Square-Enix)

¿Vale la pena Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD-?

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es una reconstrucción fiel del original, con todas sus virtudes y defectos.

Siendo honestos, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- generará más interés en los fans de la saga, así como en “historiadores de los videojuegos”, que en audiencias actuales.

Pues su ritmo pausado e imprecisiones de control alejará a aquellos que busquen un RPG o más tradicional o con mecánicas más modernas,

Aún así, ofrece un buen desafío táctico y no se puede negar que tiene un valor histórico único para todos los que gustan de los videojuegos.