El 16 de febrero se dio a conocer la muerte de Hideki Sato, una de las figuras más destacables dentro de SEGA, siendo el padre de prácticamente todas las consolas de la compañía.

Además de ser la principal cabeza del equipo de desarrollo que creó el hardware de las arcades de la marca, las cuales dominaron gran parte del mundo en la década de los 80’s.

¿Quién era Hideki Sato?

Hideki Sato fue un ingeniero y ejecutivo de SEGA, quien estuvo a cargo del desarrollo de arcades y consolas de la marca en las décadas de los 80’s y 90’s.

Posteriormente, de 2001 al 2003, ocupó el cargo de presidente de la compañía, retirándose en 2008.

Hideki Sato (SEGA)

¿Qué edad tenía Hideki Sato?

Hideki sato murió a la edad de 77 años el pasado 13 de febrero de 2026; se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién era la esposa de Hideki Sato?

No hay información pública acerca de la esposa de Hideki Sato.

¿Qué signo zodiacal era Hideki Sato?

Al no tener su fecha de nacimiento exacta, se desconoce cuál era el signo de Hideki Sato.

¿Cuántos hijos tenía Hideki Sato?

No hay información pública acerca de los hijos o hijas de Hideki Sato.

¿Qué estudió Hideki Sato?

Se desconoce la historia académica de Hideki Sato, la única información que es pública es que estudio ingeniería en Japón.

¿En qué trabajó Hideko Sato?

Hideki Sato ingresó a las filas de SEGA en 1971, impulsando desde el inicio el desarrollo de arcades de la marca.

Posteriormente estuvo detrás del SG-1000, el primer intento de consola de SEGA en 1983.

A partir de ese momento se dedicó a desarrollar y crear los siguientes dispositivos de sobremesa de la compañía:

Master System

Génesis

Saturn

Dreamcast

Tras la salida de SEGA del mercado de las consolas, tomó la presidencia de 2001 al 2003, retirándose de la empresa hasta 2008.

Hideki Sato murió el 13 de febrero de 2026

De acuerdo con la propia SEGA, Hideki Sato murió el pasado 13 de febrero de 2026, sin darse a conocer la causa de muerte del ingeniero.

Aunque Hideki Sato tenía 77 años, no hay detalles de que sufriera de alguna enfermedad de consideración o estuviera envuelto en algún accidente aparatoso.

La familia no quiso dar más detalles por mantener la privacidad del momento, de ahí que su muerte se revelara 3 días después de haber sucedido.

Se espera que posteriormente se den más detalles de lo sucedido. Por su parte, SEGA envió un mensaje de agradecimiento debido a todas las contribuciones que Hideki Sato hizo en vida a la industria del videojuego.