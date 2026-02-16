Shutaro Ida, director de Castlevania y Bloodstained, murió a los 52 años de edad, por lo que te dejamos detalles de quién era como:

¿Quién fue Shutaro Ida, director de Castlevania?

¿Qué edad tenía Shutaro Ida, director de Castlevania?

¿Shutaro Ida, director de Castlevania tenía pareja?

¿Qué signo zodiacal era Shutaro Ida, director de Castlevania?

¿Shutaro Ida, director de Castlevania tenía hijos?

¿Qué estudió Shutaro Ida, director de Castlevania?

¿En qué trabajó Shutaro Ida, director de Castlevania?

Shutaro Ida muere a los 52 años de edad

¿Quién fue Shutaro Ida, director de Castlevania?

Shutaro Ida fue un diseñador y director japonés de videojuegos, reconocido por su trabajo en la saga Castlevania y por ser una de las figuras creativas detrás de varios títulos del género Metroidvania.

También destacó como director y productor en proyectos sucesores de esa franquicia; fue pieza clave en Konami y, más tarde, de ArtPlay.

Era reconocido mundialmente por ser la mano derecha de Koji Igarashi

¿Qué edad tenía Shutaro Ida, director de Castlevania?

Se sabe que Shutaro Ida murió el pasado 10 de febrero de 2026 a los 52 años de edad, tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

Shutaro Ida (Especial )

¿Shutaro Ida, director de Castlevania tenía pareja?

Hasta el momento, no hay información pública confirmada sobre su estado civil o si tenía pareja, ya que mantuvo su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal era Shutaro Ida, director de Castlevania?

No se sabe la fecha exacta de nacimiento de Shutaro Ida, director de Castlevania, aunque se reveló que tenía 52 años al momento de su muerte el pasado 10 de febrero de 2026.

Por lo que nació entre 1973 y 1974, pero sin el día exacto no es posible determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Shutaro Ida, director de Castlevania tenía hijos?

Tampoco existen datos públicos confirmados sobre si Shutaro Ida tenía hijos.

Shutaro Ida hy Koji Igarashi (Especial )

¿Qué estudió Shutaro Ida, director de Castlevania?

Aunque no se han publicado detalles específicos sobre su universidad o título académico, su formación técnica fue evidente desde sus inicios en Konami.

Shutaro Ida poseía un conocimiento profundo en programación y diseño de sistemas, habilidades que le permitieron no solo dirigir, sino entender la arquitectura lógica detrás de mapas complejos y mecánicas de RPG.

¿En qué trabajó Shutaro Ida, director de Castlevania?

Shutaro Ida trabajó en varios títulos de la saga Castlevania, especialmente en entregas del estilo exploración y acción en 2D como:

Castlevania: Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow y Order of Ecclesia

Bloodstained: Ritual of the Night

Su rol fue vital para pulir el sistema de “almas” y el balance de dificultad de Castlevania.

Tras salir de Konami, fue el Director de Bloodstained: Ritual of the Night en ArtPlay logrando recrear la magia de los juegos clásicos para una nueva generación.

De hecho este videojuego es considerado como el heredero espiritual de Castlevania, y participó también en proyectos posteriores dentro de esa misma línea creativa.

Castlevania Rondo of Blood (Konami)

Shutaro Ida muere a los 52 años de edad

Se dio a conocer la muerte de Shutaro Ida, conocido por su trabajo en la saga Castlevania y ser el director en videojuegos como Bloodstained: Ritual of the Night y Bloodstained: The Scarlet Engagement.

De acuerdo a los reportes, su muerte ocurrió el pasado 10 de febrero de 2026 a los 52 años de edad.

se sabe también que la causa de la muerte de Shutaro Ida fue debido al cáncer de páncreas del cual fue diagnosticado en 2024, y con el que luchó aproximadamente un año y medio antes de su muerte.