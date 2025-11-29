PewDiePie es el nombre de uno de los youtubers más destacados a nivel mundial.

Al haber iniciado su canal en 2010, es considerado un pionero del contenido en YouTube.

¿Quién es PewDiePie?

Felix Arvid Ulf Kjellberg es un youtuber originario de Gotemburgo, Suecia. En 2010 inició un canal de gameplay en youtube que alcanzó gran popularidad en 2011.

En 2025 el canal de PewDiePie en YouTube acumula más de 110 millones de suscriptores a nivel mundial.

Su popularidad fue tal que en 2016 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

PewDiePie (Instagram | @pewdiepie)

¿Cuántos años tiene PewDiePie?

PewDiePie nació el 24 de octubre de 1989; actualmente el youtuber tiene 36 años de edad.

¿Quién es la esposa de PewDiePie?

En 2019, PewDiePie contrajo matrimonio con la influencer italina Marzia Kjellberg.

PewDiePie y Marzia Kjellberg (Instagram | @pewdiepie)

¿Qué signo zodiacal es PewDiePie?

De acuerdo con la astrología, PewDiePie nació bajo el signo de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de PewDiePie?

El 11 de julio de 2023 PewDiePie y su esposa Marzia Kjellberg tuvieron a quien hasta ahora es su primer y único hijo, Björn Kjellberg.

¿Qué estudió PewDiePie?

PewDiePie estudió Economía Industrial y Gestión Tecnológica en la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Gotemburgo, Suecia.

Sin embargo abandonó sus estudios en 2011 para dedicarse enteramente a la creación de contenido en YouTube.

¿En qué ha trabajado PewDiePie?

PewDiePie se ha dedicado enteramente a crear contenido de gameplays para YouTube con juegos de acción y terror.

Parte de su contenido en la plataforma también iba enfocado a vlogs, retos y memes.

PewDiePie (Instagram | @pewdiepie)

PewDiePie se despide del contenido gamer en YouTube

Fue a finales de noviembre de 2025 cuando PewDiePie se convirtió en tendencia mundial tras dar a conocer que le diría adiós a su etapa gamer en youtube.

La noticia conmocionó a sus seguidores, quienes han sido fieles a PewDiePie desde sus inicios en YouTube.

De acuerdo con el influencer, esta decisión se basa en poder priorizar aún más su vida personal y familiar.

Recientemente PewDiePie, su esposa y su hijo se mudaron a Japón, donde planean establecerse durante un tiempo.

Por lo que el youtuber dijo tener una perspectiva diferente de la vida desde que nació su hijo.