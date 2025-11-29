PewDiePie, el youtuber sueco de videojuegos y comedia, anunció que se retira del contenido gamer.

La noticia rápidamente se convirtió en tendencia mundial dentro de las redes sociales, causando tristeza entre sus fans que lo siguen desde que inició su canal en 2010.

PewDiePie dice adiós a YouTube: “Desde que soy padre, todo se evalúa diferente”

Felix Arvid Ulf Kjellberg, mejor conocido como PewDiePie, se retira oficialmente del contenido gamer en YouTube.

En sus palabras, busca poder centrarse en su vida personal y familia, sobre todo en su hijo, desde que la familia se mudó a Japón.

PewDiePie (Instagram | @pewdiepie)

Fue en junio de 2023 cuando PewDiePie y su esposa Marzia le dieron la bienvenida al mundo a su hijo Björn.

Desde entonces, el youtuber comenzó a incorporar contenido de blogs familiares con su hijo y su esposa.

Por lo que, incluso desde antes del anuncio, comenzó a reducir su actividad en YouTube.

PewDiePie es considerado uno de los pioneros de la plataforma de videos a nivel mundial.

En la actualidad su canal acumula más de 110 millones de suscriptores en su canal de YouTube principal.

Ahora, después de 15 años dedicándose al mundo gamer, PewDiePie le pone un final para poder centrarse en sus responsabilidades como padre.