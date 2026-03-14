Luis Fernando Flores, conocido en el mundo de internet como Fernanfloo, tendrá su mayor reto en La Velada del Año VI de Ibai Llanos, donde peleará por segunda vez.

Siendo este uno de los nuevos proyectos de Fernanfloo, luego de que cambiara el giro de su contenido en favor del stream y colaboraciones.

¿Quién es Fernanfloo?

Luis Fernando Flores Alvarado, mejor conocido como Fernanfloo, es un youtuber y streamer salvadoreño de videojuegos y comedia.

Siendo uno de los 100 youtubers con más suscriptores en la historia de la plataforma.

Fernanfloo (@Fernanfloo)

¿Qué edad tiene Fernanfloo?

Fernanfloo nació el 7 de julio de 1993, actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fernanfloo?

Fernanfloo está casado con la influencer Mar Sofía en abril de 2025.

Fernanfloo y Mar Sofía (@Fernanfloo)

¿Qué signo zodiacal es Fernanfloo?

Al haber nacido en julio, Fernanfloo es del signo de Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Fernanfloo?

El primer hijo de Fernafloo y Mar Sofía nació el pasado 10 de diciembre de 2025.

Fernanfloo y su familia (@Fernanfloo)

¿Qué estudió Fernanfloo?

Se sabe que Fernanfloo estudió hasta la educación media superior; sin embargo, dejó la escuela a la edad de 18 años para dedicarse a ser youtuber.

¿En qué ha trabajado Fernanfloo?

Como ya se mencionó, Fernanfloo abrió su canal de YouTube desde los 18 años, subiendo contenido de manera regular hasta 2017.

A partir de ese momento Fernanfloo dejó de subir videos a su canal, pasando a hacer streams en Twitch de diferentes juegos, además de hacer directos de todo tipo.

Asimismo ha colaborado con diversas empresas y youtubers, como CAPCOM, BBTV, Bambiel y Whatdafaqshow.

Fernanfloo peleará ante Yo Soy Plex en La Velada del Año VI

Luego de su participación en la tercera edición, Fernafloo fue anunciado por Ibai Llanos como uno de los peleadores en La Velada del Año VI.

Fernanfloo peleará en contra de Yo Soy Plex en La Velada del Año VI, siendo uno de los combates estelares de la noche, pues el salvadoreño defenderá su victoria de la tercera edición.

Mientras que Yo Soy Plex tratará de ser el nuevo ganador del combate, demostrando que tiene más habilidades que su compañero streamer y youtuber.

Los fans de Fernanfloo esperan que este dé un gran espectáculo como hace tres años, pues parte como uno de los favoritos del evento.