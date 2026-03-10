Te platicamos quién es Fabiana Sevillano, tiktoker española en La Velada del Año VI, el evento de box de Ibai Llanos.

Fabiana Sevillano fue confirmada entre los creadores contenido para pelear en La Velado del Año 6.

¿Quién es Fabiana Sevillano?

Fabiano Sevillano es una tiktoker española conocida por crear contenido de bailes y estilo de vida.

Fabiana Sevillano, tiktoker española (@fabiana.sevillano / Instagram)

¿Cuántos años tiene Fabiana Sevillano?

Hoy en día, Fabiana Sevillano tiene 24 años de edad. Nació el 8 de agosto 2002.

¿Quién es el esposo de Fabiana Sevillano?

Fabiana Sevillano no tiene esposo. La creadora de contenido tuvo una relación con el influencer español Pablo Vera; sin embargo, rompieron a mediados del 2025.

¿Qué signo zodiacal es Fabiana Sevillano?

Por su fecha de nacimiento, Fabiana Sevillano es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Fabiana Sevillano?

Fabiana Sevillano no tiene hijos.

¿Qué estudió Fabiana Sevillano?

La tiktoker española Fabiana Sevillano se graduó de la Universidad de Sevilla.

¿En qué ha trabajado Fabiana Sevillano?

Fabiana Sevillano se dedica a la creación de contenido en redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok.

Las publicaciones de Fabiana Sevillano son sobre su vida diaria, estilo de vida y bailes.

En redes, Fabiana Sevillano tiene estos números:

YouTube: 144 mil suscriptores

Instagram: 910 mil seguidores

TikTok: 1.9 millones de seguidores

Fabiana Sevillana peleará en La Velada del Año VI contra La Parce

Durante la revelación de combates de La Velada del Año VI se confirmó que Fabiana Sevillana se subirá al ring de box.

La pelea de Fabiana Sevillana será contra la streamer colombiana, La Parce.

El evento de Ibai Llanos, La Velada del Año 6, será el próximo sábado 25 de julio 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

La transmisión del evento será mediante Twitch y YouTube.