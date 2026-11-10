Diana Galván Santos es una actriz de doblaje y locutora mexicana que ha prestado su voz a personajes de películas, series animadas, videojuegos y producciones televisivas.

La intérprete también forma parte de una familia reconocida dentro del doblaje mexicano: es hija de Diana Santos, actriz y directora de doblaje conocida por ser la voz de Minnie Mouse, y nieta del actor y director Edmundo Santos.

¿Quién es Diana Galván Santos?

Diana Galván Santos es una actriz mexicana especializada en doblaje, locución e interpretación de voz.

Comenzó a trabajar formalmente en esta industria en 2006, aunque creció rodeada de profesionales dedicados a esta actividad.

Diana Galván Santos, actriz de doblaje (Espe)

Es hija de Diana Santos, reconocida por interpretar a Minnie Mouse en español latino y por dar voz a personajes como Bella, de La bella y la bestia.

Su abuelo fue Edmundo Santos, uno de los referentes históricos del doblaje en México, mientras que su tío abuelo fue Francisco Colmenero.

¿Cuántos años tiene Diana Galván Santos?

Algunos sitios especializados en doblaje publican el 15 de febrero de 1980 como la fecha de nacimiento de Diana Galván Santos, por lo que tendría 46 años.

¿Quién es el esposo de Diana Galván Santos?

Medios especializados en doblaje identifican a Arturo Mercado Jr., también actor de doblaje, como esposo de Diana Galván Santos.

¿Qué signo zodiacal es Diana Galván Santos?

No existe confirmación confiable de la fecha de nacimiento de Diana Galván Santos.

¿Quiénes son los hijos de Diana Galván Santos?

Algunas fichas biográficas de la industria del doblaje mencionan a Ali Mercado Santos como hija de Diana Galván Santos y Arturo Mercado Jr.

¿Qué estudió Diana Galván Santos?

Se desconoce formación académica de Diana Galván Santos o las instituciones en las que pudo haber estudiado.

En entrevistas, la actriz ha destacado la importancia de la preparación actoral, la disciplina, la versatilidad y la capacidad de interpretación para desempeñarse en el doblaje.

¿En qué ha trabajado Diana Galván Santos?

Diana Galván Santos comenzó formalmente su trayectoria en el doblaje en 2006. Desde entonces ha participado en películas, series animadas, videojuegos y producciones de televisión.

Entre sus interpretaciones más conocidas se encuentra Piggy en Muppet Babies, personaje que también había sido interpretado por su madre en una etapa anterior.

También prestó su voz a Sarah Sanderson, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker en Abracadabra 2; Stacey en la franquicia Zombies; la princesa Tilde en Kingsman: El servicio secreto y su secuela, y la doctora Slone en el videojuego Fortnite.

Otros de sus trabajos incluyen personajes en:

The Loud House

Kick Buttowski: Medio doble de riesgo

Jake y los piratas del País de Nunca Jamás

Elena de Avalor

Megamente

También ha participado en proyectos de locución comercial y control de calidad de doblaje.