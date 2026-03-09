Fiel a la tradición de esta sub saga, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection se mantiene como un spin-off narrativo y accesible del universo principal de esta franquicia.

La propuesta de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection es clara, pues ofrece un RPG por turnos con estética más ligera, en contraste con la acción táctica y la cacería cooperativa de la saga madre.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection tiene una narrativa más madura Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection nos da varias innovaciones en el gameplay El mundo de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection es muy rico Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sorprende en lo técnico El estilo visual de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection puede molestar un poco

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection tiene una narrativa más madura

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection tiene una narrativa más madura que los otros títulos de este spin off.

Aquí conocemos a los reinos de Azuria y Vermeil, los cuales están al borde del colapso tanto por la guerra, como por el apocalipsis de la cristalización, por lo que nuestro deber será descubrir qué es lo que se oculta detrás de esto.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (CAPCOM)

Si bien parece una trama tradicional de cualquier otro RPG genérico, conforme va avanzando se exploran temas de identidad, destino y conflicto interno, todo inmerso en un halo de escalada militar.

Así deberás enfrentar no solo amenazas externas, sino también reflejos distorsionados de ti mismo, así como reflexionar sobre los vínculos con los monstruos en el mundo.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection nos da varias innovaciones en el gameplay

Para los fans de este spin off, les alegrará saber que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection nos da varias innovaciones en el gameplay, sin alejar del estilo que lo caracteriza.

El combate por turnos se expande con nuevas mecánicas de movimientos combinados entre tu personaje y el monstruo, lo que añade capas estratégicas y un dinamismo visual más cercano a un espectáculo de acción.

Basado en un concepto de piedra, papel y tijeras, contarás con varios extras dependiendo del azar y como elabores tu estrategia.

Además, ahora puedes usar distintas armas por batalla, objetos, trampas y ataques especiales, sin olvidar mecánicas especiales como contraataques y movimientos únicos.

La crianza de monstruos también evoluciona; ahora se enfatiza la herencia genética y las habilidades únicas, permitiendo que cada criatura se convierta en un reflejo del estilo del jugador.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)

El mundo de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection es muy rico

Hablando del gameplay, debemos decir que el mundo de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection es muy rico, el cual te invita a explorar cada rincón del mismo.

Se trata de un mapa bastante amplio y al mismo tiempo lo suficientemente contenido como para no abrumar al jugador, pues están llenos recursos, secretos, coleccionables, monstruos y batallas.

Esto sin olvidar que los jugadores podrán reconstruir ecosistemas dañados, lo que afecta directamente la exploración y la aparición de criaturas y le da un giro a toda la inmersión en el juego.

Haciendo que las cosas no se pongan aburridas ni repetitivas y asegurando bastantes horas de juego extra más allá de la historia principal.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sorprende en lo técnico

Algo que se debe de destacar es que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sorprende en lo técnico, sobre todo porque el juego está disponible para todas las plataformas actuales.

Los escenarios son más densos y verticales, con rutas alternativas y secretos que fomentan la exploración, sin que se pierda detalle ni se vean comprometidos los cuadros por segundo.

Contando con una optimización que garantiza un rendimiento optimizado sin sacrificar calidad visual. Nosotros jugamos en un PS5 y podemos decir que jamás notamos algún problema gráfico o en la fluidez.

Asimismo podemos confirmar que, por lo menos en nuestra partida, no hubo glitches o bugs severos que afectarán la experiencia o rompieran a la obra.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)

El estilo visual de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection puede molestar un poco

Si bien mantiene la misma línea de entregas anteriores, el estilo visual de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection puede molestar un poco, ya sea por su estética o tendencia a la espectacularidad.

La dirección artística mantiene el estilo colorido y accesible, pero con mayor detalle en texturas, iluminación y animaciones, lo que refuerza la sensación de estar metido en un mundo de anime.

Si bien todo se ve “bonito”, en ocasiones llega a ser demasiado color y desplegar demasiado brillo , sobre todo en los momentos de peleas y ataques especiales, lo que puede molestar a los ojos.

Esto no pasaba en las entregas anteriores porque su escala era menor, debido a que fueron lanzadas para plataformas más contenidas, como el Nintendo 3DS y Nintendo Switch, para después llegar a máquinas más poderosas.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (CAPCOM)

¿Vale la pena Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection?

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection representa el salto definitivo de la saga hacia un JRPG de gran escala. Ya no es un mero juego secundario, sino una saga propia con una identidad única.

Más que un spin-off, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection se perfila como una obra capaz de expandir su alcance global, y ponerse de frente a su “hermana mayor”, que no la está pasando bien últimamente.

Con una narrativa más madura, sistemas inéditos como la restauración de hábitats, y un soporte técnico de última generación, Capcom busca posicionar esta entrega como un referente dentro del género.

Si bien tiene uno que otro inconveniente, como el estilo visual o ciertos elementos repetitivos al inicio, en general se trata de una obra destacable, que agradará principalmente a aquellos que no gustan de la saga principal.