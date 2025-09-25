La franquicia del famoso videojuego Pokémon ya sabe del polémico video de Seguridad Nacional sobre migrantes y sale a responder.

Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicara un video sobre migrantes con la imagen y hasta el lema de Pokémon.

Pokémon se deslinda de polémico video de Departamento de Seguridad Nacional sobre migrantes

A través de una declaración de un representante de Pokémon Company International para los medios en Estados Unidos, la compañía japonesa se ha deslindado de cualquier relación con el Departamento de Seguridad por el polémico video sobre migrantes.

Asegurando que Pokémon no fue parte de la creación del polémico video de Seguridad Nacional sobre migrantes.

Así como, también, Pokémon precisó que no se otorgó ningún tipo de permiso para el uso de su imagen en dicho polémico video sobre migrantes del Departamento de Seguridad.

“Estamos al tanto de un vídeo reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados con nuestra marca. Nuestra empresa no estuvo involucrada en la creación o distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”. Pokémon

Esto en referencia al polémico video de Seguridad Nacional, en el cual se puede ver a agentes de la patrulla fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) efectuando detenciones a migrantes bajo el lema “Gotta Catch ‘Em All” -Atrápalos a todos-, mismo que es de Pokémon.

Y no sólo eso, pues el polémico video de Seguridad Nacional sobre migrantes, también se acompaña de tarjetas Pokémon, pero con las detenciones realizadas de personas migrantes en Estados Unidos.

¿Pokémon demandaría al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por polémico video sobre migrantes?

Ante el polémico video de Seguridad Nacional sobre migrantes, se desconoce si la compañía japonesa Pokémon ejercerá algún tipo de demanda legal contra la dependencia de Estados Unidos.

Pues Pokémon no precisó acerca de algún tipo de alegato tras el polémico video de Seguridad Nacional sobre migrantes.