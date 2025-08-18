El domingo 17 de agosto, el equipo de peruanos derrotó a Japón en la final de Pokémon Unite 2025.

Con su victoria, los miembros del equipo peruano se coronaron como los campeones del mundo del videojuego de Nintendo.

Perú ganó Pokémon Unite 2025 contra los japoneses

Los peruanos derrotaron a Japón en la final de Pokémon Unite 2025, celebrada el pasado domingo 17 de agosto en California, Estados Unidos.

Por lo que los ahora campeones del mundo del videojuego de Nintendo son los jugadores profesionales:

Axel Rivas (Khea)

Jesús Antacassa (Drakenn)

Jeremy Rivas (Tempo)

Erick Cotrina (Zynuz)

José Arias (Anemo)

Pokémon Unite 2025: Perú Unite (Pokémon UNITE Championship Series LATAM 'X' @UniteLATAM)

La puntuación final de Perú Unite vs Zeta Division fue de 3-1, y los MVP fueron:

El Leafeon de Anemo (2° partida)

El Lucario de Tempo (3° partida )

Crustle de Drakenn (4° partida)

Con lo que además de llevarse trofeo, el equipo peruano ganó 100 mil dólares, equivalentes a un millón 876 mil 383.83 pesos mexicanos, en efectivo.

“Muy contentos que al fin todo el esfuerzo de tantos años diera resultado. Esperamos seguir dándole mucha felicidad a la gente de Latinoamérica”, declaró José Arias (Anemo) tras su victoria.

Anteriormente, el equipo peruano ya había competido contra los japoneses en el 2024, por lo que se dijeron emocionados de este nuevo encuentro.

El torneo contó con la participación de 26 equipos de todo el mundo y se habrían enfrentado durante dos días.

Además de ser una competición que reúne a fans de Pokémon y Nintendo, promueve el desarrollo de los esports como disciplina profesional.

Por lo que el equipo peruano se ha vuelto de los favoritos para ganar otra de las competiciones más importantes del mundo de los videojuegos.

¿Qué es Pokémon Unite?

Pokémon Unite, cuyo campeonato este 2025 pertenece al equipo peruano, es un juego de estrategia en línea tipo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

El objetivo de Pokémon Unite es capturar puntos en el mapa, derrotar a Pokémones salvajes y coordinarse con el equipo para dominar la partida.