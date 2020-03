'Nioh 2', un hermoso y desafiante juego (Reseña)

'Nioh 2' es un juego tan hermoso como desafiante, con un sistema de juego que retará tus habilidades en todo momento.

En 2017, Koei-Tecmo sorprendió al mundo al lanzar 'Nioh', un juego de acción/RPG al estilo de 'Dark Souls'; algo que no es propio de la desarrolladora. Aunque no tuvo un impacto tan mediático, recibió alabanzas de especialistas y público. Ahora, 3 años después nos llega la segunda parte.

NIOH 2 Koei-Tecmo

'Nioh 2' sigue los mismos cánones de su entrega pasada, basando toda su magia en un sistema de juego refinado y gran diseño de niveles, además de presentar un increíble uso de la mitología y folclore japonés.

Convirtiéndose en un juego con grandes valores de producción y de estética hermosa, así como todo un reto para fans amantes de las obras de dificultad elevada.

El Japón de los onis y los samuráis

'Nioh 2' nos pone en medio del Japón feudal, aquí conocemos la historia del primer oni (demonio) que convivió con la gente, y cómo este pasó de ser un personaje amable, al avatar de la destrucción.

Es aquí donde creamos a nuestro personaje desde cero, con un robusto sistema de personalización; una vez diseñado nuestro guerrero o guerrera, deberemos de adentrarnos en el territorio japonés para acabar con la invasión de los demonios del plano espiritual.

NIOH 2 Koei-Tecmo

Aunque nuestro personaje nunca tiene un desarrollo como tal, el mundo en sí mismo está lleno de elementos que agregan mucho a la trama, además de enriquecer todo el "mythos" alrededor de la obra, lo cual hace que te quieras adentrar más para conocer todos los detalles al respecto.

Conviértete en el maestro de la espada

Algo que debes de saber es que el juego no hace concesiones, si bien no llega al sadismo de las obras de From Software, sí tiene un estilo que le da mucha importancia a los golpes efectivos y la estrategia de combate, más que a las ráfagas de ataque.

Nuestro personaje puede tomar 3 diferentes posiciones para realizar un ataque, dependiendo de su postura será la intensidad del golpe; además, contará con una barra de "ki" la cual se consumirá cada que realicemos una acción, si se agota, quedaremos indefensos por unos segundos.

NIOH 2 Gameplay Koei-Tecmo

Obviamente podremos de subir de nivel a nuestro personaje, sin olvidar el aumentar nuestras habilidades (que son muchas, hay que decirlo); para realizar esto necesitaremos la "amrita" que sueltan los enemigos al morir, así como puntos que obtenemos por diversas acciones.

Eso sí, ten en cuenta que si mueres perderás toda tu "amrita", aunque la puedes recuperar si regresas al lugar donde falleciste. Si no lo consigues, entonces sí te quedarás sin este preciado objeto.

Conviértete en un demonio

El segundo aspecto del gameplay es la transformación y la purificación de los demonios; al principio contarás con un espíritu que te brindará su fuerza y algunas habilidades extra, conforme vayas avanzando te toparás con otros oni que te pueden ayudar.

Además, cuando llenas el medidor espiritual te puedes transformar en un ser demoníaco; fase que te brindará gran fuerza durante unos cuantos segundos, por lo que debes de saber muy bien cuándo desatarás todo tu poder.

NIOH 2 Oni Koei-Tecmo

La forma de oni también cuenta con sus habilidades y niveles de personalización, por lo que es conveniente revisar a detalle esto.

Por cierto, puedes equipar diversas armas y armaduras a tu personaje, esto también afectará tu desempeño, pues un traje muy pesado, aunque te dé buena protección, acaba más rápido con tu barra de ki y limita tus movimientos.

Un excelente diseño general

Todo el diseño de 'Nioh 2' es excelente, desde la manera en que están ordenados los niveles, hasta las cuestiones gráficas y sonoras, denotando el gran trabajo de Koei-Tecmo al momento de desarrollar su obra.

Los escenarios, aunque se pueden considerar lineales, están muy bien estructurados, con diversas vertientes y opciones para explorar o realizar ataques sorpresas, además de contener varios secretos interesantes para aquellos que les gusta revisar hasta el mínimo detalle.

NIOH 2 Gameplay Koei-Tecmo

En cuanto a los gráficos, la desarrolladora se superó a sí misma, pues logra insertar de manera perfecta a tu personaje creado en las cinemáticas del juego, además de contar con un buen desempeño, sin bugs, glitches o caídas significativas en los cuadros por segundo.

Del sonido tampoco hay queja, la música, efectos y voces encajan perfectamente con toda la estética de la obra; si bien cuenta con doblaje al inglés, recomendamos jugarlo en japonés para una mayor inmersión.

El primer gran juego del 2020

Tardó tres meses; pero podemos decir que 'Nioh 2' es el primer gran juego del 2020, siendo una obra que reta al jugador más ferviente y ávido de desafíos para su habilidades, en un mundo donde la queja es que los títulos actuales son "muy fáciles".

El juego es frustrante, hará que incluso el más paciente pierda el control de vez en cuando; pero al final, el sentimiento de logro y lo bien diseñado de la obra en su totalidad hará que regresemos una y otra vez a tratar de derrotar al oni que no nos deja avanzar.

Sin lugar a dudas, será uno de los juegos que estará entre lo mejor de este final de generación, esperando a lo que digan el resto de estrenos que nos tienen preparados los próximos meses.