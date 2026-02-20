A través de redes sociales, Nintendo y Nintendo Latinoamérica están promoviendo su nuevo videojuego para la Nintendo Switch inspirado en la gastronomía mexicana: PancitoMerge.

PancitoMerge se trata de un juego indie de fusión, el cual como han revelado, está inspirado en el pan dulce mexicano como conchas y cuernitos, lo cual ha hecho que los usuarios se interesen en él.

PancitoMerge es el videojuego de pan dulce mexicano, disponible para Nintendo Switch (Fáyer)

¿De qué trata PancitoMerge, el juego para Nintendo Switch?

Desarrollado por los estudios latinos FayerDev y Vanila Ryder, PancitoMerge fue lanzado el pasado 19 de febrero de 2026 en Nintendo Switch eShop.

PancitoMerge, inspirado en el pan dulce de México, es un juego indie cozy de puzzle tipo “drop merge”, similar a Suika Game, es decir que sueltas, apilas y fusionas panes dulces como:

Conchas

Cuernitos

Polvorones

Ojos de buey

La finalidad de PancitoMerge es crear versiones más grandes y deliciosas de los panes mexicanos, mientras buscas la puntuación más alta posible sin que se te llene la pantalla y, al mismo tiempo, entregar los diferentes pedidos que clientes muy especiales estarán esperando.

Hay mecánicas extras como servir panes específicos o en modos especiales como los normales, para el Día de Muertos y una fusión Japomexa.

Y para quienes no estén tan relacionados con el pan dulce mexicano, PancitoMerge incluye una “Pancitopedia” con información sobre los panes tradicionales de México.

También PancitoMerge tireme opciones y sugerencias de como sacudir la bolsa para reorganizar o eliminar algunos y que no pierdas tus puntos ni el avance hecho.

¿Cuál es el precio de PancitoMerge?

A través de la tienda de Nintendo, el nuevo juego PancitoMerge, inspirado en el pan dulce mexicano, se ha puesto de oferta, pues ha pasado de tener un costo de 99 pesos, con un descuento del 20%.

Es decir que para quienes lo descarguen, PancitoMerge solo pagaran 79.20 pesos y el videojuego estará inmediatamente disponible en la consola de Nintendo Switch después de que se efectúe la compra.

¿Cuánto dura la oferta de PancitoMerge para México?

Se ha dado a conocer el nuevo videojuego inspirado en el pan dulce mexicano: PancitoMerge, el cual, por su reciente lanzamiento, tiene un costo de 79.20 pesos.

Este costo de PancitoMerge en la tienda de Nintendo, solo estará disponible para la región Latinoamérica y México hasta el próximo 6 de marzo.