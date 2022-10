No podemos negarlo, al ser una obra dirigida a niños, Dragon Ball muchas veces hace a un lado a sus mujeres; no obstante, eso no ha impedido que tengamos a varias icónicas.

Estamos hablando de mujeres que se han dejado huella en el campo de batalla, además de hacer el rol de ama de casa, superando todas las adversidades en ambos frentes.

Aquí te presentamos a las 5 mujeres de Dragon Ball que son tanto guerreras como amas de casa que hemos visto a lo largo del anime y manga.

Ojo, no vamos a contar a Bulma porque a pesar de ser la mejor representante femenina de Dragon Ball, ella en realidad nunca fue una peleadora de artes marciales.

Lunch

Con Lunch nos vamos hasta los inicios de Dragon Ball, a la primera etapa de la historia donde Goku era niño. Ella llega a la vida del joven saiyajin luego que el Maestro Roshi pida que busque una chica linda.

Krillin y Goku encuentran a Lunch siendo perseguida, por lo que deciden salvarla; se trata de una joven pura de corazón, pues se puede subir a la Nube Voladora sin problemas.

Al llegar a Kame House decide quedarse en agradecimiento por la ayuda de los niños, convirtiéndose en la madre sustituta de Goku, atendiendo también la casa del Maestro Roshi y a Krillin.

El secreto de Lunch es que si estornuda se convierte en una experta en armas y de gran fuerza, que en su momento robo varios bancos e hirió a muchas personas; de hecho logró derrotar a Goku, Krillin y Roshi varias veces.

Lunch (Toei Animation)

Milk

Con Milk no hay que ir muy lejos, desde niña la hija de Ox Satan demostró que podía cuidarse sola, derrotando a dinosaurios y lastimando al Maestro Roshi (por error).

Cuando crece aprende de su padre el estilo de la Escuela de la Tortuga llegando hasta los cuartos de final del Torneo de Artes Marciales, donde es derrotada por Goku.

Milk en realidad nunca quiso ser artista marcial, su objetivo siempre fue ser una ama de casa y casarse con Goku, cosa que cumplió al final de la primera Dragon Ball.

Aún así no ha perdido fuerza ni determinación, entrenando a Goten y encarando a los seres más fuertes del universo, incluido Piccoro y Majin Buu; además de ser la única persona a la que Goku realmente le tiene miedo.

Milk (Toei Animation)

Número 18

Número 18 cataloga fácilmente como la mujer más fuerte de la Tierra actualmente, siendo una androide de fuerza y energía ilimitada.

En su época de combatiente derrotó con facilidad a Vegeta, además de matar a varios Guerreros Z en el futuro de Trunks; en nuestra línea temporal se casó con Krillin y decidió retirase de esa vida.

Aún así, ha regresado al campo de batalla para hacerle frente a Super A-17 en Dragon Ball GT, en el Torneo de Poder de Dragon Ball Super y contra Cell Max en Dragon Bal Super: Super Hero.

Número 18 (Toei Animation)

Videl

En su juventud, Videl fue la segunda persona reconocida como más fuerte, después de su padre Mr. Satan; quedando varias veces en segundo lugar del Torneo de Artes Marciales.

Además de que ayudaba activamente a la policía de Ciudad Satan y tener bastante potencial con el control del ki, aprendiendo a volar en poco tiempo.

Mucho se ha mencionado el capítulo donde Videl es derrotada por Spopovich; sin embargo se pierde de vista que ella poseía una fuerza tal que le rompió el cuello a su oponente de un golpe. La magia de Babidi impidió que se llevara la victoria.

Posteriormente se casaría con Gohan y decidiría ser ama de casa mientras Pan eran una bebé; sin embargo, cuando la niña creció, Videl regresó a dar clases de artes marciales, gracias a la ayuda de Piccoro como niñera.

Videl (Toei)

Gine

Gine es la mamá de Goku y Raditz, esposa de Bardock; como miembro de la raza saiyajin, ella de facto es la mujer más poderosa de esta lista.

Se sabe que estuvo en varias misiones encargadas por Freezer, saliendo avante de cada una de ellas; sin embargo Gine decidió retirase de esto debido a que no le gustaba pelear.

Gine era de las pocas saiyajin que tenía un corazón puro, cosa que también pudo identificar en Bardock, por eso decidió casarse con él.

Antes de la destrucción del planeta Vegeta, Gine se dedicaba a vender carne y víveres a las familias saiyajin, al mismo tiempo que cuidaba el desarrollo de Kakaroto.