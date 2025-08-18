Habrá un Nintendo Direct Kirby Air Riders y te decimos la hora y el canal de YouTube en donde podrás ver el anuncio en vivo del nuevo juego para la Nintendo Switch 2.

Y es que se anunció un nuevo Nintendo Direct, el cual estará enfocado en el nuevo juego para Nintendo Switch 2: Kirby Air Riders, por lo que te damos todos los detalles.

¿Cuándo y a qué hora ver el Nintendo Direct Kirby Air Riders?

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Nintendo reveló la fecha y hora de su próximo directo para hablar de Kirby Air Riders, el nuevo juego para Nintendo Switch 2.

El Nintendo Direct Kirby Air Riders se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto del 2025 en punto de las 7:00 am hora CDMX.

Acompáñanos este 19 de agosto a las 7 a.m. (hora de la Ciudad de México) en un #KirbyAirRiders Direct con el director, el Sr. Sakurai. La presentación en vivo tendrá una duración aproximada de 45 minutos y ofrecerá un vistazo detallado al próximo juego de #NintendoSwitch2.… pic.twitter.com/OTxAuddH47 — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) August 18, 2025

Pero además, el Nintendo Direct Kirby Air Riders contará con la presencia del director del videojuego para Nintendo Switch 2, el Sr. Sakurai.

Se espera que este nuevo Nintendo Direct Kirby Air Riders enfocado en el nuevo juego Nintendo Switch 2, dure aproximadamente unos 45 minutos según lo anunciado en su comunicado oficial en redes sociales.

Nintendo Direct Kirby Air Riders (Nintendo)

¿Dónde ver el Nintendo Direct Kirby Air Riders, lo nuevo de Nintendo Switch 2?

El próximo martes 19 de agosto en punto de las 7:00 am hora de México, se llevará a cabo el Nintendo Direct Kirby Air Riders en YouTube.

Es decir que este Nintendo Direct Kirby Air Riders, se enfocará en el nuevo videojuego para Nintendo Switch 2.

El Nintendo Direct Kirby Air Riders se transmitirá en su canal de YouTube Nintendo of America, con una duración aproximada de 45 minutos.

Pues se espera que el Nintendo Direct Kirby Air Riders de un vistazo más detallado a este nuevo videojuego que estará disponible para Nintendo Switch 2.