‘Let’s Sing 2022′ es divertido para pasar el rato aunque no innova (RESEÑA)

‘Let’s Sing 2022′ es divertido para pasar el rato aunque no innova; y es que no hay mucho espacio para dar una nueva experiencia del juego.

‘Let’s Sing 2022′ sigue la fórmula de toda la saga, la cual es muy básica, pues estamos ante un juego que se basa en un karaoke.

Con eso en mente podemos entender por qué ‘Let’s Sing 2022′ no aporta en realidad nada nuevo a la fórmula.

Let's Sing 2022 (Koch Media)

¿Es es malo? En realidad no, ‘Let’s Sing 2022′ no quiere ir más allá de ser un título entretenido para que pases un buen rato con tus amigos y familia.

Con una premisa tan básica como poner el juego y cantar, ‘Let’s Sing 2022′ te puede entregar varias horas (o tardes) de diversión.

Pero vayamos con lo detalles de lo que nos entrega ‘Let’s Sing 2022′.

¿Cómo es ‘Let’s Sing 2022′?

Como mencionamos, ‘Let’s Sing 2022′ es un juego de karaoke, así que la manera de jugar es poner una canción y cantar lo mejor que puedas.

‘Let’s Sing 2022′ nos da alrededor de 35 temas diferentes, que incluyen canciones modernas, algunos clásicos de los 80 y 90, así como melodías de Disney.

Cada una de las canciones de ‘Let’s Sing 2022′ tiene su propio videoclip con la letra para que vayas cantando.

Dependiendo de qué tan bien sigas la letra y tu afinación, ‘Let’s Sing 2022′ te entregará una puntuación que sirve, entre otras cosas, para desbloquear más canciones.

Let's Sing 2022 (Koch Media)

Ahora bien, como supondrás, necesitas un micrófono para poder jugar ‘Let’s Sing 2022′; la edición especial trae dos de estos periféricos, aunque lo ideal es usar la app del juego.

Esto es más práctico y barato; con la app podrás usar tu teléfono para cantar en ‘Let’s Sing 2022′, aunque debes de saber que tiene ciertos errores y una interfaz un tanto rudimentaria.

Por ejemplo, puede tener partidas de ‘Let’s Sing 2022′ donde todo marche a la perfección, y otras donde tu “micrófono” se desconecta sin explicación alguna.

Obviamente esto afecta la experiencia de ‘Let’s Sing 2022′, pues es bastante molesto no saber si podrás jugar sin interrupciones.

Fuera de esto último, ‘Let’s Sing 2022′ resulta un título agradable en su mecánica de juego.

¿Qué modos trae ‘Let’s Sing 2022′?

‘Let’s Sing 2022′ trae diversos modos para uno o varios jugadores, siendo estos los más disfrutables, pues el juego solitario puede llegar a ser un tanto aburrido.

El primero modo de ‘Let’s Sing 2022′ es Classic donde las canciones están disponibles para jugar solo o acompañado; podríamos decir que es el “Quick Match”.

Let’s Party es el modo multijugador por excelencia de ‘Let’s Sing 2022′, donde equipos de 4 personas compiten entre sí para determinar a los mejores cantantes.

Feat por su parte nos pide cantar junto a un acompañante, aquí ‘Let’s Sing 2022′ medirá la compatibilidad que tiene la pareja y dará una calificación al respecto.

Let's Sing 2022 (Koch Media)

Mixtape nos pide cantar una melodía armada con fragmentos de las canciones disponibles en ‘Let’s Sing 2022′; hay que mencionar que este modo es un tanto confuso.

‘Let’s Sing 2022′ también tiene opciones para un jugador, la primera es Legend, donde debemos de superar varios desafíos que nos impone el juego para desbloquear nuevos rivales.

La segunda opción solitaria de ‘Let’s Sing 2022′ es World Contest, donde tendremos que enfrentarnos a otros cantantes en línea, para obtener subir en el ranking mundial.

Todos los modos de ‘Let’s Sing 2022′ tiene su chiste, aunque el fundamento es el mismo, cantar bien para obtener las mejores calificaciones.

Además, como ya mencionamos, los modos solitarios de ‘Let’s Sing 2022′ llegan a ser aburridos luego de un rato, a menos que seas un ávido cantante.

¿Vale la pena ‘Let’s Sing 2022′?

Si tienes muchos amigos, familiares o haces reuniones muy seguido, ‘Let’s Sing 2022′ es sin lugar a dudas una buena opción para amenizar un rato.

‘Let’s Sing 2022′ se presta mucho para las fiestas, pues no requiere otra cosa que la disposición de cantar y tal vez hacer el ridículo un rato.

También debes de tomar en cuenta tus gustos y los de tus amigos y familiares, pues todo el repertorio de ‘Let’s Sing 2022′ está integrado por reguetón y Pop.

Let's Sing 2022 (Koch Media)

Lo único malo en realidad es que si no cuentas con micrófono, la app de ‘Let’s Sing 2022′ es un tanto caprichosa.

Ahora que sí no traes la música por dentro o no eres mucho de organizar reuniones, en ese caso ‘Let’s Sing 2022′ no te dará nada interesante.

Reiteramos, la premisa básica de ‘Let’s Sing 2022′ es cantar, fuera de eso no ofrece otra cosa.