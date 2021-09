‘Encased’; un RPG retro-futurista que se queda un poco en el pasado (RESEÑA)

Luego de años en early access, ‘Encased’ por fin salió a la venta; el juego de Dark Crystal mejoró mucho de su versión previa, aunque arrastra varios vicios.

Y es que ‘Encased’, en su afán de retomar varios elementos de RPG de la vieja escuela, se siente como un juego que se quedó en el pasado.

Además de contar con algunos problemas que ya se tenían desde la fase de pruebas y que no se arreglaron en el proceso de optimización.

Esto se ve reflejado principalmente en el gameplay de ‘Encased’, el cual empaña el buen concepto e historia que se va desarrollando en el juego.

Si bien no es un desastre como tal, ‘Encased’ podría no ser la opción ideal para los fans del género en PC.

Veamos pues cuáles son los pormenores de ‘Encased’ y porque, a pesar de sus buenas intenciones, falla en la ejecución.

¿De qué trata ‘Encased’?

‘Encased’ nos pone en un mundo retro-futurista, en la década de los 70, donde la humanidad descubre un misterioso domo en medio del desierto.

Rápidamente todas las naciones voltean a dicho lugar con el fin de ver que beneficio pueden sacar de esto; aunque la tecnología es impresionante, hay un problema.

Todo el que entra al domo ya no puede salir, pues corre peligro de morir inmediatamente; así que varias personas se “sacrifican” para crear una sociedad en ese lugar.

La historia de ‘Encased’ es interesante, pues está envuelta conspiraciones y misterios, lo cual nos atrapa inmediatamente.

En nuestro andar en ‘Encased’ poco a poco vamos descubriendo la naturaleza del domo y de CRONUS, la corporación que maneja todo dentro de este.

Además de que cuenta con varios giros argumentales que cambian el ritmo de la trama conforme vayamos avanzando más en el juego.

Podemos decir que el punto más fuerte de ‘Encased’ es precisamente su narrativa, al estar muy bien trabajada en casi todos sus aspectos.

La única queja que tendríamos sería un poco en la presentación, pues todo se desarrollar con imágenes estáticas y cuadros de diálogo, lo cual le resta dinamismo.

Además de que ‘Encased’ tiene algunos fallos en su traducción, con textos que cambian de idioma de manera indiscriminada, dificultando la inmersión.

¿Cómo se juega ‘Encased’?

‘Encased’ es un RPG por turnos basado en clases; cuando iniciamos se nos da a escoger el “Ala” del domo a la que queremos pertenecer.

Cada una de estas “Alas” provee diversos atributos a nuestro personaje, puedes ser ofensivo si eres del “Ala Negra” o más equilibrado si eres del “Ala Naranja”.

Sin embargo, ‘Encased’ no cierra la progresión del jugador a esta simple decisión, pues el sistema de habilidades estará relativamente abierto.

En ‘Encased’ tendrás la posibilidad de mejorar a tu avatar de acuerdo a tu gusto conforme subas de nivel, no importando la clase que elegiste al inicio.

Lamentablemente esta flexibilidad se rompe un poco al momento de entrar en batalla, pues ‘Encased’ a veces se vuelve un poco injusto en ese sentido.

Habrá armas y enemigos que necesitarán que desarrolles una habilidad en específico; nada fuera de lo común de no ser porque eso jamás se te hace saber.

‘Encased’ jamás te menciona las diferencias entre adversarios, clases, armas y demás, todo se reduce a un eterno prueba y error.

Esto te obliga a mejorar no lo que sea más acorde a tu estilo, sino a lo que tal vez podría servir, sin realmente tengas la seguridad de que eso sea útil en algún momento.

Lo curioso es que el juego también tiene una dificultad fluctuante. ‘Encased’ te da la opción de evitar combates con sigilo, podría significar un reto; pero no es así.

Si optas por esta ruta, ‘Encased’ se vuelve sumamente fácil, pues prácticamente jamás te detectarán.

¿Cómo se ve ‘Encased’?

‘Encased’ se ve bien, hasta ahí. No es nada destacable en realidad, haciendo uso correcto del diseño de arte de un título del estilo retro-futurista.

‘Encased’ tiene un diseño de arte que cae en los lugares comunes, con grandes fábricas, zonas derruidas, sectores de escasos recursos y muchos tonos oscuros.

En cuanto a sus personajes, tampoco destacan del todo; aunque no se ven mal, principalmente porque como mencionamos, casi siempre los vemos en imágenes estáticas.

El audio también es bueno, el soundtrack de ‘Encased’ cumple con su objetivo; sirviendo de apoyo a las escenas que vemos en pantalla, aunque sin destacar.

Donde sí falla este apartado es en el narrador, el cual siempre está ahí a pesar de que su presencia en la mayoría de las ocasiones sea innecesaria.

Podemos decir que en cuanto a estética, ‘Encased’ cumple a secas, sin aspirar a algo más.

¿'Encased’ vale la pena?

‘Encased’ no es un juego que recomendemos en una primera instancia; no es malo per se, pero tampoco destaca mucho en realidad. Simplemente es genérico.

Tiene muchas mecánicas interesantes en gameplay; pero estas se ven empañadas por un mismo sistema que en su mayoría resulta injusto.

A esto hay que sumar una estética poco atrayente y los bugs que aunque no arruinan la experiencia, sí llegan a molestar en algunas ocasiones.

‘Encased’ en general se siente como un juego viejo, que hubiera funcionado bien en los 90 o inicios del 2000; pero que actualmente pasa sin pena ni gloria.

Si eres un gran fan de los RPG occidentales de la vieja escuela (y no tengas nada qué jugar), bien puedes darle una oportunidad a ‘Encased’.

Ahora que si no es tu caso, recomendamos dejar de lado a ‘Encased’, a menos que lo encuentres en oferta o alguien te lo regale.