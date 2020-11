El clásico de PC tiene algunas fallas evidentes en este port para plataformas menos poderosas.

Aunque no hace tanto ruido como 'World of Warcraft' o 'Final Fantasy XIV', 'Black Desert' se ha establecido como uno de los MMORPG más famosos y queridos de nuestro momento entre los jugadores de PC; es por ello que no sorprende que su 'Prestige Editon' llegara a consolas.

Sin bien esta edición cuenta con todo lo que los fans del género desean de un título masivo, existen algunos inconvenientes cuando se le compara con su hermano de ordenador, pues como suele suceder, el desempeño en plataformas de sobremesa no es suficiente.

Y es que aunque 'Black Desert Prestige Edition' nos entregue varias horas de contenido, sus problemas técnicos sobresalen, sobretodo cuando damos cuenta que gran parte de los que se ofrece se vuelve por demás repetitivo.

Black Desert Prestige Edition Deep Silver

El vasto mundo de 'Black Desert'

Como buen MMO, 'Black Desert Prestige Edition' cuenta con un extenso mundo para explorar, donde tendrás desde grandes campos abiertos, hasta ciudades medievales enormes; sin olvidar claro lo pequeños asentamientos dispersos por el mapa.

Si bien tiene una historia detrás de todo esto; la verdad es que es por demás genérica, basada en la eterna lucha del bien contra el mal. Bajo esta premisa tendrás que crear a tu personaje (en un muy nutrido modo de personalización), para inmediatamente saltar a la aventura.

Black Desert Prestige Edition Deep Silver

Hay que mencionar que todo lo que puedes hacer aquí es abrumador, de ahí que prácticamente seas recompensado por todo, desde hablar con las personas de los pueblos, hasta ir en grande incursiones con tus amigos; sin olvidar las misiones principales y secundarias.

Si bien esto puede parecer un tanto pesado para alguien ajeno a los juegos masivos, en realidad todo está tan bien estructurado que se hace llevadero; claro, siempre y cuando no queramos cazar dragones cuando somos de nivel 1.

Sistema de juego pensado para la PC

Ahora bien, comencemos con los varios inconvenientes que tiene 'Black Desert'; la primera salta a la vista desde que inicias tu aventura, y es que toda la interfaz, así como el gameplay en general está pensado en los usuarios de PC.

Si bien esto es común en los MMO que llegan a consolas, los estudios encuentran la manera de adaptar el uso de mouse y teclado al control y televisor; en este caso no sucede de buena manera. Aunque se hace un traslado, no es muy afortunado que digamos, ya que siempre sentirás un tanto ajeno lo que ves en pantalla con lo que haces en el mando.

Black Desert Prestige Edition Deep Silver

De hecho, en ocasiones el sólo ejecutar un ataque se vuelve un tanto complejo, pues se te piden hacer muchas acciones para desencadenar tu ofensiva (o defensiva), lo que va en contra de los RPG modernos, que premian la acción sobretodo.

Hay que mencionar que esto mejor un poco después de varias horas de juego, cuando por fin puedes personalizar la experiencia de usuario, eliminando elementos y optimizando los botones en el control.

Desempeño muy bajo para un MMO en consolas

Si bien las cosas del control e interfaz de 'Black Desert Prestige Edition' se arreglan un poco con el paso del tiempo, existe algo que de verdad te saca de la juego, y eso es el pobre desempeño que tiene, por lo menos en un PS4.

Es cierto, los gráficos no son horribles y cumplen muy bien su cometido, lo mismo que los efectos de sonido, voces y demás; sin embargo, la cantidad de transferencia de información, así como elementos en pantalla, hace que los cuadros por segundo bajen dramáticamente en varias partes.

Black Desert Prestige Edition Deep Silver

Esto se traduce en perdida de fluidez en las secuencias (cámara lenta), pop-up de personajes y objetos, texturas que tardan en cargar, entre otras cosas; claro, sin olvidar los eternos tiempos de espera al momento de cambiar de escenario o si quiera para comenzar a jugar.

Todo lo anterior se ve magnificado si juegas con una conexión WiFi regular; necesitarás un mínimo de 20 megas para que se ejecute con todos los problemas anteriormente mencionados. Lo ideal, para minimizar algunos de los inconvenientes, es tener una red ethernet.

'Black Desert Prestige Edition' se quedó en buenas intenciones

'Black Desert Pretige Edition' era una buena idea en teoría, llevar uno de los juegos más populares de la PC a las consolas con una edición dedicada para las mismas; siendo también la primera vez que se liberaba en formato físico.

Sin embargo, todo queda en buenas intenciones; la gente de Koch Media y Deep Silver sobreestimaron el potencial de las máquinas de sobremesa, dando un juego que apenas si puede correr en estos sistemas, dando más dolores de cabeza que alegrías a los fans.

Si gustan de los RPG masivos, hay mejores opciones en consolas; ahora que si su interés era ver de qué trata 'Black Desert', es mejor que intenten con la versión para ordenadores, que es la que le saca todo el provecho al juego verdaderamente.