LEGO anunció con un video en redes la colaboración de marca con Daft Punk, la cual incluye un set inspirado en la icónica gira Alive 2007.

El coleccionable fue seleccionado mediante LEGO Ideas, plataforma donde los fanáticos sugieren ideas originales para futuros productos.

La propuesta llegó en 2020 de la mano de Patrick Harboun y su hijo de ocho años. Desde entonces, logró alcanzar los 10 mil votos, por lo que ahora pasará a la siguiente fase de desarrollo.

Así será el set de Daft Punk de LEGO inspirado en la icónica gira Alive 2007

El set de Daft Punk de LEGO de la gira Alive 2007 se basa en el emblemático escenario en forma de pirámide de luces que el dúo francés de música electrónica usó en su segundo tour mundial.

Según el fan model propuesto, el coleccionable contaría con un total de 2 mil piezas.

Sería un set que incorpora el icónico escenario de pirámide, con un sistema de luces colgantes y en el centro las figuras de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo portando sus cascos.

LEGO anuncia un set de Daft Punk inspirado en la icónica gira Alive 2007 (Especial)

Fecha de lanzamiento y precio del set de Daft Punk de LEGO inspirado en la icónica gira Alive 2007

Tanto la fecha de lanzamiento, precio, disponibilidad y número oficial de piezas del el set de Daft Punk de LEGO, aún se desconocen.

Algunos reportes indican que el set estaría llegando en algún punto del 2027.

LEGO adelantó que habrá varias novedades en su colaboración con Daft Punk, ya que aseguró que los fans verán “al dúo cobrar vida de nuevas maneras en toda la marca”.

Mediante una mezcla de eventos y contenidos sorprendentes que abarcan la música, la cultura y los espacios creativos.