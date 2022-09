Uno de los primeros grandes villanos de Dragon Ball Super fue Goku Black, quien no era otro que el Supremo Kaio Sama del Universo 10, cuyo nombre real era Zamasu.

Como muchos recordarán, Zamasu odiaba a los seres vivos humanos y especies parecidas, pues consideraba que sólo traían caos al universo.

Así, usando las Super Esferas del Dragón logró usurpar el cuerpo de Goku y usar su poder para acabar con los seres humanos de la Tierra en el futuro alternativo de Trunks.

Black Goku (Toei Animation)

Bueno, resulta que varios fans de Dragon Ball piensan que Akira Toriyama ya había experimentado con la idea de un Goku Black desde la época de Z, aunque no con la misma historia.

Es decir, Akira Toriyama ya había mostrado a un villano apoderarse del cuerpo de Goku para usar su poder en contra de los protagonistas; aunque sin todo el trasfondo de los Kaio Sama, otros universos y el Trunks del Futuro.

De hecho, el Goku Black de Dragon Ball Z se presentaría desde la Saga de Freezer en su segunda mitad.

¿Quién es el Goku Black de Dragon Ball Z?

Ahora bien, según los fans, el Goku Black de Dragon Ball Z es ni más ni menos que el Capitán Ginyu; quien es claramente superado por el saiyajin en la pelea que tienen.

Como recordarán, al no poderle ganar a Goku, el Capitán Ginyu usa su técnica de cambio de cuerpo para hacerse con la identidad de Kakarotto, además de tener su poder.

Sin embargo, las cosas no salen tan bien como el Capitán Ginyu esperaba, pues aunque logra aumentar su fuerza, no alcanza todo el potencial de Goku debido a que no conoce como aumentar su ki.

Capitán Ginyu como Goku (Toei Animation)

Para muchos fans, este es el primer esbozo de un Goku Black, es decir, un Goku malvado que es poseído por algún villano de la serie.

Obviamente hay quienes no están tan de acuerdo con esto, pues aunque respeta el concepto del Goku Black, dista bastante de lo que vimos posteriormente en Dragon Ball Super.

De hecho, el Goku Black de Dragon Ball Z llega hasta a ser caricaturesco en algunos puntos, contrario al de Dragon Ball Super.

Con información de Alfa Beta.