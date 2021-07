‘League of Legends’ lanza su evento multiversal ‘Centinelas de la Luz’

‘League of Legends’ y Riot Games lanzaron oficialmente su evento multiversal, ‘Centinelas de la Luz,’ que involucrará a todos los juegos de la franquicia.

‘Centinelas de la Luz’ tendrá contenido en ‘League of Legends’, ‘League of Legends: Wild Rift’, ‘Legends of Runeterra’, ‘Teamfight Tactics’ y ‘VALORANT’.

Asimismo, Riot compartió detalles de lo que podremos ver en cada uno de los juegos, los cuales te presentamos a continuación:

‘League of Legends’ y ‘Centinelas de la Luz’ tendrán una nuevo campeón

Akshan, League of Legends (Riot Games)

Akshan , Centinela Rebelde, es el primer campeón que Riot lanza en todos los juegos del universo de ‘League of Legends’.

Las fechas de lanzamiento de Akshan son las siguientes:

‘Legends of Runeterra’: 14 de julio

‘Teamfight Tactics’: 21 de julio

‘ League of Legends ’: 22 de julio (incluyendo el aspecto Akshan Ciber Pop)

’: 22 de julio (incluyendo el aspecto Akshan Ciber Pop) ‘League of Legends: Wild Rift’: 27 de julio (incluyendo el aspecto Akshan Academia de Combate)

‘Centinelas de la Luz’ en ‘League of Legends’ (8 de julio al 10 de agosto)

‘League of Legends’ tendrá el “ Ascenso de los Centinelas ”, una experiencia narrativa que ofrece a los jugadores una historia desde la perspectiva de un Centinela.

Los jugadores viajarán por Runaterra para reclutar nuevos aliados y luchar contra Viego.

para reclutar nuevos aliados y luchar contra Viego. El Ascenso de los Centinelas saldrá en capítulos semanales y los jugadores podrán completar las misiones del juego para ir progresando en el evento.

El Ascenso de los Centinelas es un evento gratuito.

‘League of Legends’ liberará 11 aspectos nuevos que mostrarán a los campeones tal y como aparecen en Ascenso de los Centinelas:

8 de julio:

Vayne Centinela (legendario), Olaf Centinela, Irelia Centinela, Riven Centinela y Diana Centinela

Pantheon Arruinado

22 de julio:

Graves Centinela (legendario), Pyke Centinela y Rengar Centinela

Miss Fortune Arruinada

29 de julio:

Thresh Desatado (exclusivo de la tienda del evento durante el lanzamiento inicial)

‘Centinelas de la Luz’ en ‘League of Legends: Wild Rift’ (9 de julio al 11 de agosto)

Centinelas de la Luz, League of Legends Wild Rift (Riot Games)

‘Centinelas de la Luz’ en ‘League of Legends: Wild Rift’ tendrá una experiencia donde se podrán establecer vínculos con: Lucian, Senna, Riven, Irelia, Vayne y Akshan.

Comenzaremos con Lucian y Senna. Los nuevos personajes se unirán en este orden: Vayne el 14 de julio, Riven e Irelia el 20 de julio y Akshan el 28.

Al jugar partidas, los jugadores aumentarán sus Vínculos de Centinela y aprenderán más sobre la historia de cada campeón.

Fortalecer los vínculos y aumentar el nivel del cuartel general otorga objetos temáticos y uno de los 6 campeones destacados de forma gratuita.

En el ecosistema de ‘League of Legends: Wild Rift’, los jugadores aprenderán más de la historia:

‘Centinelas de la Luz: Espíritu firme’, una serie de cómics semanales en la aplicación de ‘Wild Rift’ y en https://universe.leagueoflegends.com/es_AR/

Una experiencia de RA mostrará el puesto de Centinelas.

A lo largo de julio y agosto se publicará una serie de nuevos contenidos canónicos en el juego:

9 de julio:

Lucian, Senna

28 de julio:

Akshan

Nuevos: Irelia Centinela, Riven Centinela, Vayne Centinela, Draven Arruinado, Miss Fortune Arruinada, Shyvana Arruinada

‘Centinelas de la Luz’ en ‘Legends of Runeterra’ (14 de julio al 10 de agosto)

Centinelas de la Luz, Legends of Runeterra (Riot Games)

‘Centinelas de la Luz’ agregará una segunda expansión de campeón en ‘Legends of Runeterra’:

Se lanzará una miniexpansión con Viego y Akshan, junto con cartas coleccionables, hechizos e hitos centrados en la Ruina y los Centinelas de la Luz.

con Viego y Akshan, junto con cartas coleccionables, hechizos e hitos centrados en la Ruina y los Centinelas de la Luz. Los jugadores podrán elegir entre el Pase de evento Arruinado o de Centinelas , y obtendrán recompensas temáticas para su bando.

, y obtendrán recompensas temáticas para su bando. Los jugadores no pueden cambiar de bando una vez que hayan elegido.

Un evento de metajuego registrará el apoyo que tiene cada bando. Al final de ‘Centinelas de la Luz’, todos los jugadores recibirán una recompensa.

‘Centinelas de la Luz’ de ‘ Legends of Runeterra ’ se lanzará con 7 aspectos nuevos de campeones canónicos:

Irelia Centinela (incluye una nueva animación de aumento de nivel)



Diana Centinela



Riven Centinela



Shyvana Arruinada



Karma Arruinada



Draven Arruinado



Thresh Desatado

‘Centinelas de la Luz’ en ‘Teamfight Tactics’ (21 de julio)

Centinelas de la Luz, Teamfight Tactics (Riot Games)

‘Centinelas de la Luz’ traerá la actualización del set “Juicio Final” de ‘ Temafight Tactics ’ que incluye:

Objetos Radiantes que reemplazarán a los Objetos Sombríos.

Los Objetos Radiantes serán limitados a uno por jugador.

Bendiciones Radiantes que se otorgan a los jugadores cuando caen por debajo de 40 de vida para ayudarlos a volver a la pelea.

Habrá nuevos campeones, orígenes y clases, incluyendo el origen Centinela y Akshan.

Centinelas

Olaf



Senna



Irelia



Pyke



Rakan



Galio



Lucian



Akshan

Un nuevo pase de set lleno de arenas, kabums, Pengu del Orden Superior.

Minileyendas: Fantasmín, Petricín y Escaralado Centinelas.

‘Centinelas de la Luz’ en ‘VALORANT’

Centinelas de la Luz, Valorant (Riot Games)

En ‘ VALORANT ’, ‘Centinelas de la Luz’ dará tendrán la oportunidad de comprar dos paquetes de armas con diseños temáticos, Arruinados y Centinelas .

8 de julio: Paquete Arruinado: Melee, Phantom, Ghost, Spectre, Guardian

El paquete de diseños de armas Arruinado incluye un arma melee personalizada, 3 colores de variantes y accesorios.

21 de julio: Paquete Centinelas de la Luz: Melee, Vandal, Operator, Sheriff, Ares