Es temporada de fin de año y eso significa la llegada de Just Dance 2024, el popular juego de baile de Ubisoft.

No obstante, este es un escenario distinto para Just Dance 2024, pues llega luego de que la edición del año pasado tuviera un bajón en sus ventas.

Es por ello que la nueva entrega tiene como objetivo devolver a la senda del éxito a la franquicia.

¿Logra su cometido? Si bien no es un mal juego, tampoco hace mucho por diferenciarse de sus entregas pasadas, dando como resultado una obra “pasable” a lo mucho.

Just Dance 2024 (Ubisoft)

¿Cómo es Just Dance 2024?

En Just Dance 2024 usas tu televisión como un espejo para seguir los pasos que realiza tu maestro al ritmo de las canciones del momento; mecánica que hemos visto desde que se lanzó la primera entrega.

En Nintendo Switch, se hace el seguimiento de tus movimientos por medio de un Joy-Con, o mediante la aplicación para smartphones “Just Dance Controller”.

Esta última te permitirá añadir hasta 6 jugadores simultáneos en Just Dance 2024, que competirán para atinar a la perfección los movimientos de la coreografía y obtener el mayor puntaje en cada canción.

Cuenta con un sistema de “misiones” que dan una excelente sensación de progresión, ya que nuestro dancer card, y las animaciones que vemos en pantalla para cada jugador, son completamente personalizables.

Just Dance 2024 (Ubisoft)

Con cada canción y puntaje que vayamos logrando, podremos desbloquear nuevas animaciones de puntuación, personajes, medallas, descripciones y animaciones de victoria, entre otras cosas.

Pero fuera de esto, Just Dance 2024 no tiene grandes novedades respecto a versiones pasadas. Volvemos a tener la misma interfaz visual de Just Dance 2023 y los personajes de cuerpo completo animados en 2D como dancer cards.

Esta interfaz, que parece haber llegado para quedarse, cuenta con un menú lateral donde podemos acceder a cada una de las secciones y funcionalidades del juego.

Parece que se convertirá ya en el estándar de la franquicia a partir de este momento, ya que se da prioridad visual a las canciones que queremos bailar.

Just Dance 2024 (Ubisoft)

Las canciones, a su vez, están en un listado simple agrupadas y ordenadas según el filtro que elijamos, ya sea por versión del juego, tipo de baile, dificultad, tipo de música.

Como ya sabemos, con la compra del juego tenemos acceso sin límite a las canciones del juego adquirido, y por medio de una suscripción a Just Dance+ tenemos acceso al resto del repertorio de de la saga.

Por medio de actualizaciones se podrán ir añadiendo más canciones, obviamente con sus distintos modos y algunas para el catálogo normal y otras exclusivas para miembros Just Dance+.

Como puedes ver, básicamente Just Dance 2024 ha apostado a la segura, manteniendo intactos la gran mayoría de sus elementos; al que podría no agradar a los veteranos de la saga; pero que estará bien para los novatos.

Just Dance 2024 (Ubisoft)

¿Vale la pena Just Dance 2024?

Sin duda Just Dance 2024 es un juego que, si bien puede disfrutarse solo, siempre será mucho mejor con amigos y sobre todo es una gran alternativa para añadir diversión a una fiesta.

Sin embargo, tal como vemos ahora Just Dance 2024, creemos que Ubisoft debería reconsiderar un poco su modelo de negocio y sería un éxito si el juego se convirtiera en un Free to Play.

Tal vez con un catálogo mucho más limitado. Eso permitiría a más gente probar el juego y conocer sus funcionalidades para después adquirir la suscripción del juego para tener acceso a todas las canciones con que ya cuenta.

Además que se podría incluir una especie de “pase de batalla” como ya lo ha demostrado la industria, con el que podrían desbloquearse más personalizaciones en el juego.

Pues en su estado actual, el título como tal no vale mucho la pena en realidad, sobretodo si tienes la edición del año pasado.