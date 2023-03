Medio Metro ya está en todo, hasta en el Just Dance 2023; así lo quería Ubisoft, pero las cosas no salieron como lo planeaban.

Ubisoft lanzó una encuesta en Twitter sobre un coach para Just Dance 2023, ahí participaban Medio Metro, Rabbid Peach y Ezio Auditore.

Lamentablemente para el bailarín mexicano, fue derrotado incluso por la Rabbid Peach de Mario + Rabbids, quedando en el último lugar de la encuesta con 26.8%.

El gran ganador fue el asesino favorito del público, Ezio Auditore, quien es considerado el mejor personaje de toda la saga de Assassin’s Creed.

Medio Metro en Just Dance 2023 (Especial)

Fans sí quieren a Medio Metro en Just Dance 2023

Más allá del resultado de la encuesta, muchos fans de Medio Metro se manifestaron en la encuesta de Ubisoft para pedirlo en Just Dance 2023.

En parte para sacar sus pasos con los temas del Just Dance 2023, aunque aceptaron que les sería difícil igualar al buen Medio Metro.

Aunque también hubo uno que otro que no lo quiere en el juego, de ahí que el bailarín no pudiera ni siquiera contra la Rabbid Peach, que también es muy popular entre los fans.

Aún así, todo indica que no tendremos Medio Metro en Just Dance 2023, lo cual es una verdadera lástima.

Se armó el debate sobre cuál Medio Metro debía de estar en Just Dance 2023

Tal vez el problema de que Medio Metro no ganara, es que Ubisoft no especificó cuál de todos estaría en Just Dance 2023.

En los comentarios de la encuesta en Twitter de Ubisoft, podemos ver que piden a los diferentes Medio Metro para Just Dance 2023.

Unos piden al original, otros al segundo y unos más al más reciente Medio Metro; cosa que pudo afectar la encuesta, pues no sabemos a qué bailarín se referían.

Habrá que ver si para Just Dance 2024 Ubisoft nos da la sorpresa y tiene a uno de los Medio Metro en el juego, o por lo menos en la promoción.

