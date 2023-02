Luego de que Ibai Llanos de 27 años de edad ganara a Mejor Streamer del Año en los Premios Esland 2023 de Twitch, parece ser que ha llegado al extremo de que AuronPlay lo bloquee.

Si bien en redes ya comentan sobre la supuesta pelea entre AuronPlay e ibai Llanos, dos de los streamers más populares en Twitch, sobre si ha sido real o no; pero los memes no podrían no aparecer.

Pues en redes sociales como Twitter, ya se está hablando sobre la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay de 34 años de edad, e incluso muchos les han sugerido estar en la Velada del Año o una colaboración con BZRP.

Sea como fuere, los memes han dividió a los usuarios: entre quienes apoyan a Ibai Llanos y quienes apoyan al cien por ciento a AuronPlay tras lo sucedido en los Premios Esland 2023.

Pues tanto AuronPlay e Ibai Llanos son dos de los streamers de Twitch más populares del momento, que durante los Premios Esland 2023, las votaciones entre ambos fueron bastante reñidas.

Los memes dividen a los fans de AuronPlay e Ibai Llanos

Todo parece indicar que la polémica sobre los premios Esland 2023 no ha terminado, pues ahora se ha revelado que tanto AuronPlay como Ibai Llanos se han bloqueado de Twitter.

Todo tras revelar AuronPlay que Ibai Llanos le daría su premio si ganaba una partida del FIFA; pero aunque probablemente entre estos dos streamers, el bloqueo sea parte de sus bromas, los usuarios no lo han tomado así.

Pues con memes, los bandos entre los seguidores de AuronPlay y los de Ibai Llanos, han comenzado a atacarse y defendiendo a su streamer de Twitch favorito.

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Fans aseguran que las votaciones en los Esland 2023 no fueron justas con AuronPlay

Argumentando quien para ellos, ha sido el mejor streamer, e incluso han acusado que las votaciones de los Premios Esland 2023 no fueron justas con AuronPlay.

Y que, de acuerdo a los fans y a los memes, el jurado era amigo de Ibai Llanos y todos sabían que él iba a ganar por segundo año consecutivo; pues en cuanto a comunidad, AuronPlay continúa siendo más popular, aseguran.

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay

Memes de la pelea entre Ibai Llanos y AuronPlay