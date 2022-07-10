Una de las noticias más extrañas alrededor de la lamentable muerte de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, fue aquella que señalaba a Hideo Kojima como el supuesto asesino.

Medios y políticos de Europa hicieron reportajes y publicaciones con la foto de Hideo Kojima, donde se le acusaba de ser comunista y del ala de izquierda radical de Japón.

Cosa que fue desmentida rápidamente por medios de videojuegos y fans de Hideo Kojima. Ahora, a través del Twitter de Kojima Productions se emitió un comunicado sobre este suceso.

Mensaje Kojima Productions (Kojima Productions)

Kojima Productions condena enérgicamente la difusión de noticias falsas y rumores que transmiten información falsa. No toleramos tal difamación y consideraremos emprender acciones legales en algunos casos. Kojima Productions

Kojima Productions señala que condenan este tipo de noticias falsas y no tolerarán la difamación en contra del creativo, emprendiendo medidas legales en los casos pertinentes.

En otras palabras, Hideo Kojima y su equipo demandarán a los involucrados en este caso, debido a la mala imagen que se le dio al creador de ‘Metal Gear Solid’.

No se mencionó si la demanda de Hideo Kojima irá sólo contra los medios que difundieron la información o también contra los políticos que la tomaron como verdadera, así como los foros de donde surgió.

El caso de Hideo Kojima y Shinzo Abe surgió de una broma en 4chan

Hay que mencionar que la información sobre Hideo Kojima como el asesino de Shinzo Abe no fue generada directamente por los medios que la dieron a conocer; todo surgió de una broma en 4chan.

En los foros de dicho portal, varias personas mencionaron que el asesino de Shinzo Abe tenía bastante parecido a Hideo Kojima, cosa que fue escalando, compartiendo fotos del desarrollador con símbolos comunistas.

Gran parte de los comentarios en 4chan sobre Hideo Kojima y la muerte de Shinzo Abe llegaron a un punto de ser catalogados como extremadamente racistas contra la población japonesa.

Hideo Kojima (@HIDEO_KOJIMA_EN)

Dicha broma salió de estos foros de 4chan y llegando a oídos de medios y políticos en Europa, quienes evidentemente desconocían quién era Hideo Kojima, por lo que dieron como válida esta versión.

También a señalar que los reportes dados sobre la muerte de Shinzo Abe que vinculaban a Hideo Kojima eran claramente tendenciosos.

Ahora hay que esperar para ver cómo procede Hideo Kojima y su equipo ante esta situación, que escaló a nivel global.

Con información de Kojima Productions.