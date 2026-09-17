Se reveló que Sam Raimi producirá la adaptación live action de “99 Nights in the Forest”, el videojuego de Roblox.

El reconocido cineasta estará detrás del proyecto junto con su socio y eterno colaborador Rob Tapert.

La película será la primera apuesta de 20th Century Studios de Disney que adquirió los derechos cinematográficos para desarrollar una historia inspirada en el popular videojuego de terror y supervivencia.

Lo que se sabe del live action de “99 Nights in the Forest” que producirá Sam Raimi

Además de Sam Raimi, “99 Nights in the Forest” contará con la colaboración de Josh Cooley, quien ya dirigió Toy Story 4 Transformers One.

Tras convencer con su propuesta a 20th Century Studios, el será el encargado de adaptar el videojuego para la pantalla grande.

99 Nights in the Forest, videojuego de Roblox (Especial)

Por ahora, se desconoce detalles respecto a la trama y elenco, además de que su fecha de estreno es una incógnita.

En el rol de la producción ejecutiva estarán los desarrolladores de “99 Nights in the Forest”, Alec Kieft, Matthew Hufton y Cameron Angland, de Granma’s Favourite Games.

Lanzado en 2025, “99 Nights in the Forest” es un juego de acción y supervivencia donde los jugadores deben sobrevivir en un bosque embrujado con feroces criaturas mientras intentan recatar a cuatro niños perdidos.

Pese a que lleva poco tiempo, “99 Nights in the Forest” se ha convertido en el séptimo título más jugado de todos los tiempos en Roblox.

Hasta el momento, acumula casi 26 mil millones de visitas y cuenta con una calificación del 90.6%.