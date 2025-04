A pesar de ser uno de los mejores juegos de Ubisoft, Prince of Persia: The Lost Crown no tuvo el éxito esperado en consolas y PC, es por ello que ahora intenta destacar en el mercado móvil.

Prince of Persia: The Lost Crown mobile llega ahora con un buen port para iOS y Android, buscando cautivar a los jugadores de estas plataformas.

5 puntos de por qué Prince of Persia: The Lost Crown mobile le hace justicia al juego de Ubisoft

Estos son nuestros 5 puntos del por qué Prince of Persia: The Lost Crown mobile le hace justicia al juego de Ubisoft:

Prince of Persia: The Lost Crown mobile tiene un gran apartado técnico Prince of Persia: The Lost Crown mobile no sufre de un downgrade importante Prince of Persia: The Lost Crown mobile se juega bien Prince of Persia: The Lost Crown mobile llega completo Prince of Persia: The Lost Crown mobile es un juego que pocas veces se ven en estos dispositivos

Prince of Persia: The Lost Crown mobile tiene un gran apartado técnico

Lo primero a mencionar es que Prince of Persia: The Lost Crown mobile tiene un gran apartado técnico, a pesar de estar en una plataforma “pequeña”.

En nuestra experiencia con el juego, jamás notamos cuelgues o caídas en los cuadros por segundo, algo importante al ser este un título de acción.

Obviamente mientras más actual sea tu dispositivo, mejor correrá el título; nosotros lo probamos en un equipo de hace una generación, de ahí que no tuviéramos ningún problema.

El único problema real en este apartado es que tiene una buena cantidad de tiempos de carga al cambiar de zonas, contrario a las versiones de consolas y PC; pero son menos de dos segundos, así que no afecta tanto el ritmo del juego.

Prince of Persia: The Lost Crown mobile (Ubisoft)

Prince of Persia: The Lost Crown mobile no sufre de un downgrade importante

Sumado a lo anterior, Prince of Persia: The Lost Crown mobile no sufre de un downgrade importante, de hecho se mantiene muy fiel a su estética original.

Es cierto que no está a la altura estética de las versiones mayores; sin embargo eso no quita que se vea muy bien.

Los escenarios se mantienen llenos de detalles, las animaciones son fluidas y el diseño de personajes es casi idéntico al que vimos en las versiones originales.

Solo cuando se hacen acercamientos es cuando se nota que los gráficos tienen una calidad inferior; pero eso no quita que dentro de la plataforma móvil, sean de los mejores que se han visto.

Prince of Persia: The Lost Crown mobile (Ubisoft)

Prince of Persia: The Lost Crown mobile se juega bien

También hay que mencionar que Prince of Persia: The Lost Crown mobile se juega bien, a pesar de las limitaciones.

Ubisoft logró adaptar muy bien los controles del juego a la pantalla del móvil, con toques y deslizamientos para realizar todas las acciones.

Aunque al principio se siente “antinatural”, debido a lo frenético de la obra, poco a poco te vas acostumbrando a los movimientos.

Claro que si tienes problema con esto, cuentas con la opción de conectar un control tradicional, lo cual facilitará las cosas, principalmente a los jugadores de otras plataformas.

Prince of Persia: The Lost Crown mobile (Ubisoft)

Prince of Persia: The Lost Crown mobile llega completo

Esto es más una cuestión de mercado; pero es conveniente mencionar que Prince of Persia: The Lost Crown mobile llega completo.

Así los jugadores en móviles tendrán todo el contenido que se lanzó para el juego original en 2024.

Con lo cual se evita las molestas microtransacciones; si bien estas son “normales” en la mayoría de títulos móviles, en juegos de este estilo no son tan populares.

Tampoco hay que temer porque se hayan recortado partes del juego o cosas por el estilo; el port es prácticamente un espejo de consolas y PC.

Prince of Persia: The Lost Crown mobile (Ubisoft)

Prince of Persia: The Lost Crown mobile no se simplificó

Si bien ya mencionamos un poco sobre el control, debemos de aclarar que Prince of Persia: The Lost Crown mobile no se simplificó.

Aunque cuenta con múltiples opciones de accesibilidad, como movimientos automáticos o un acomodo diferente de los “botones”, algo entendible debido a la plataforma, ninguna es obligatoria para pasar el juego.

Se le da la libertad a los jugadores de elegir cómo quieren experimentar la obra, sin afectar la esencia de esta.

Hay que mencionar que todas estas opciones y configuraciones funcionan bastante bien, siendo interesantes de probar, aunque sea por mera curiosidad.

Prince of Persia: The Lost Crown mobile (Ubisoft)

¿Vale la pena Prince of Persia: The Lost Crown mobile?

Prince of Persia: The Lost Crown mobile es sin duda uno de los mejores ports de un juego de consolas y PC a iOS y Android.

Pues a diferencia de otros que alteran toda la estructura de la obra original, Prince of Persia: The Lost Crown mobile mantiene toda la base, haciendo los ajustes dond

e se necesitan sin ir más allá.

Lo que nos da uno de los mejores juegos de acción en dispositivos móviles, por lo menos de este inicio de 2025.

Esperemos que con su llegada a iOS y Android, la aventura de Sargon reciba el reconocimiento que merece como uno de los mejores títulos de Ubisoft de los últimos 5 años.