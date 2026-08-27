La plataforma Twitch sufrió una interrupción masiva de servicio este jueves 27 de agosto, afectando a miles de personas simultáneamente.

Los fallos se concentraron principalmente en el inicio de sesión y el acceso al sitio web, aunque también hubo problemas con la aplicación móvil y el chat.

Según diversas fuentes, el colapso coincidió con el estreno del tráiler de Grand Theft Auto VI, el cual generó una demanda extrema de tráfico por las reacciones en vivo.

¿Se cayó Twitch? Reportan fallas en el sitio web y la app (Captura de pantalla )

Twitch registra fallas hoy en el sitio web y la app de

Twitch experimentó una caída importante este 28 de agosto, miles de usuarios reportaron fallas que afectaron tanto al sitio web como a la aplicación móvil y al chat.

Los reportes en Downdetector se dispararon después de las 13:00 horas, llegando a su punto máximo de quejas después de las 14:00 horas con 341 reportes.

Los usuarios informaron principalmente de problemas para iniciar sesión en el sitio web y dificultades de conexión en la app móvil:

26% sitio web

28% app

25% conexión al servidor

De acuerdo con los reportes, en México los problemas de Twitch se centraron principalmente en:

CDMX Guadalajara Monterrey Ensenada Querétaro

Al principio, el monitor de estado oficial de Twitch indicaba que todos los sistemas funcionaban con normalidad.

Poco después actualizó su estatus a “Investigando”, reconociendo oficialmente fallas que podían manifestarse en problemas de inicio de sesión, búsquedas lentas y mal funcionamiento del chat.

¿Se cayó Twitch? Reportan fallas en el sitio web y la app (Captura de pantalla )

¿El estreno del tráiler de Grand Theft Auto VI influyó en la caída de Twitch?

Aunque Twitch no ha confirmado de manera oficial la causa exacta del fallo, se cree firmemente que se debió a un colapso por saturación de tráfico tras el estreno del esperado gameplay tráiler (“Extended Look”) de Grand Theft Auto VI (GTA 6).

El evento de presentación de GTA 6 comenzó a las 3:00 p.m. ET. Los reportes de fallas e interrupciones en los canales de Twitch comenzaron a registrarse casi al mismo tiempo.

Originalmente, el avance se estrenó de forma exclusiva en la plataforma de streaming Netflix. No obstante, Rockstar Games permitió que los creadores de contenido transmitieran en vivo sus reacciones al evento en tiempo real.

Esto hizo que conocidos streamers acumularan audiencias masivas, registrando un total combinado de más de 881,000 espectadores simultáneos poco antes de iniciar la presentación.

Miles de espectadores sin suscripción a Netflix inundaron Twitch para no perderse el avance, convirtiendo la plataforma en una gigantesca sala de visualización colectiva que saturó los servidores.

Para sumar más tráfico a la plataforma, ese mismo día se estaban llevando a cabo otros eventos importantes de la industria de los videojuegos, entre ellos la cobertura del lanzamiento de Path of Exile 2, lo cual incrementó la carga de usuarios concurrentes en los servidores.

Por lo tanto, aunque no hay una declaración técnica de Twitch, la coincidencia temporal y el descomunal volumen de espectadores simultáneos son considerados los claros detonantes de la inestabilidad del servicio.