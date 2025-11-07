El retraso del esperado GTA 6 ha destapado conflictos internos en Rockstar Games.

De nuevo, GT6 ha sido aplazado, lo que ha generado desilusión entre los fans de la franquicia que deberán esperar un poco más por el nuevo título de la saga.

Revelan conflictos internos en Rockstar Games tras retraso de GTA 6

A través de redes sociales, se dio a conocer que el retraso de GTA 6 habría ocurrido por conflictos internos en Rockstar Games.

Un supuesto trabajador de Rockstar Games, que decidió permanecer en el anonimato, acusó a la popular desarrolladora de videojuegos.

GTA VI (Rockstar)

Revelando el despido de 34 empleados, 30 del Reino Unido y 3 de Canadá, a quienes se les rescindió el contrato por cometer una “falta grave” con respecto a unas publicaciones hechas en Discord.

Según menciona el empleado, en Rockstar Games no presentaron pruebas de sus acusaciones y cometieron despidos injustificados el pasado 30 de octubre:

“No proporcionaron ninguna prueba cuando se les pidió...Rechazaron su derecho a la representación sindical en la reunión disciplinaria y fueron sacados a empujones del estudio. Estos compañeros eran trabajadores incansables que han pasado muchos años en Rockstar Games en puestos clave...Se trata de artistas, animadores, testers de calidad, diseñadores, programadores y productores de alto nivel. Testimonio conflictos en Rockstar Games

El testimonio del empleado se suma a los señalamientos sobre prácticas antisindicales de Rockstar Games en Gran Bretaña que han reportado algunos medios.

De acuerdo con la versión de la propia Rockstar Games, el despido ocurrió porque “un grupo de personas distribuían y discutían información confidencial” en Discord .

Para Rockstar Games, eso representa una “violación” a las políticas de su empresa por lo que tomó la decisión de despedir a sus colaboradores.

Eso provocó manifestaciones y acusaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB).

Un supuesto empleado anónimo de Rockstar ha escrito un texto desgarrador en el que cuenta las deprimentes condiciones de la empresa en la actualidad.



No son buenos momentos para GTA 6.

Rockstar Games confirma el retraso de GTA 6 y agradece “paciencia” de los fans

En sus cuentas oficiales de redes, Rockstar Games anunció que GT6 se retrasa hasta el próximo 19 de noviembre de 2026.

La compañía argumentó que esos “meses extra” para el lanzamiento permitirá “terminar el juego con el nivel de calidad” que los fans merecen.

Ante tal situación, Rockstar Games agradecieron la “paciencia y apoyo de los fans”.

El anuncio de Rockstar Game generó molestia entre los fans, ya que el juego se esperaba para mayo 2026.