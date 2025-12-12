Como en cada ceremonia de The Game Awards, los ojos están puestos en el GOTY 2025, el cual está bastante competido este año debido a la calidad de todos los juegos.

Aunque hay un claro favorito al GOTY 2025 en esta edición de The Game Awards, bien podría haber una sorpresa como ha pasado en años anteriores.

Favoritos a ganar el GOTY 2025 en The Game Awards

A continuación, te daremos a los nominados al GOTY 2025 en The Game Awards, y el por qué cada uno podría llevarse el premio:

Clair Obscur: Expedition 33: El favorito de la noche, ya se ha llevado el premio a Juego del Año en otras ceremonias y ha sido celebrado por crítica y audiencia

Death Stranding 2: On The Beach: Supera con creces a la primera entrega, llevándose el aplauso de fans y prensa. Hideo Kojima nunca se ha llevado un GOTY

Donkey Kong Bananza: El mejor juego de Nintendo Switch 2 al momento, además de ser el gran regreso de Donkey Kong; adempás “La Gran N”, solo tiene un GOTY en su historia

Hades II: Aunque no hizo tanto ruido como el original, es considerada como una secuela digna, además de mostrar lo bien hecho de los juegos independientes y de mediano presupuesto

Hollow Knight: Silksong: Otro de los candidatos fuertes. Para muchos, supera a su primera entrega y el ganar el GOTY 2025 sería un digno reconocimiento al esfuerzo de Team Cherry

Kingdom Come: Deliverance II: Un tanto olvidado, pero se trata de uno de los juegos más completos del año; un RPG enorme al estilo de Baldur’s Gate 3, el cual fue premiado en su momento

The Game Awards (The Game Awards)

Clair Obscur: Expedition 33 es el favorito al GOTY 2025 en The Game Awards

Para fans y medios, el juego a vencer este año es Clair Obscur: Expedition 33 en el GOTY 2025 en The Game Awards.

Clair Obscur: Expedition 33 se llevó cientos de reseñas notables en su lanzamiento a inicios de año, siendo alabado tanto por su gameplay, como por su historia y estética en general.

De todos los nominados, es considerado el título que mejor representa la idea del GOTY 2025 en The Game Awards; al equilibrar de gran manera el diseño de arte, con las mecánicas de juego.

No obstante, no se descarta alguna sorpresa de parte de Hollow Knight: Silksong, un juego muy esperado por el público, o Death Stranding 2: On the Beach, más porque Hideo Kojima es amigo de Geoff Keighley.