Llegó el día. El último evento de videojuegos del año, The Game Awards 2025, como siempre genera expectativa entre los fans de la industria.

El gran favorito para Juego del Año en The Game Awards 2025 es Clair Obscur: Expedition 33, aunque no lo tendrá fácil con título como Death Stranding 2: On the Beach y Kingdom Come Deliverance 2.

Aquí te daremos a todos los ganadores de esta extensa velada.

Lista completa de ganadores The Game Awards 2025

A continuación, conoce a todos los ganadores por categoría de The Game Awards 2025.