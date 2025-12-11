Este 11 de diciembre se llevará a cabo The Game Awards 2025, la ceremonia que premia lo mejor de los videojuegos en el años, misma que siempre da de qué hablar.

Si te interesa saber cuál será el Juego del Año, además de ver los anuncios de The Game Awards 2025, te alegrará saber que podrás ver la transmisión en vivo desde México. A continuación te daremos todos los detalles.

¿Dónde ver The Game Awards 2025 en vivo en México?

Es muy fácil ver The Game Awards 2025 en vivo desde México; lo puedes hacer en cualquiera de estas opciones:

YouTube: https://www.youtube.com/live/d-BDeU3R5ic

Twitch: https://www.twitch.tv/thegameawards

X: https://x.com/thegameawards

En cualquiera de estas opciones de transmisión de The Game Awards 2025, se tendrá la misma señal de la ceremonia, aunque en Twitch se darán algunos drops, mientras que en YouTube y X se podrá ver en 4K.

Hay que señalar que al ser una transmisión internacional no contará con comentarios o subtítulos en español, todo estará en inglés; no importa que la veas desde México o algún otro país de habla hispana.

Si quieres comentarios en español, puedes ver si tu creador de contenido favorito hará “co stream”, pues los organizadores prestan la señal de manera legal a estos para que vean la gala con sus seguidores.

Horario de The Game Awards 2025 en vivo en México

The Game Awards 2025 dará inicio en vivo en México a partir de las 6:30 p.m. (CDMX) de este 11 de diciembre.

Este será el pre show de The Game Awards 2025, donde se darán algunos anuncios y premios menores de la gala.

Geoff Keighley y la ceremonia en forma empezarán hasta las 7:00 p.m. (CDMX); por si no te interesa ver el pre show, aunque siempre es bueno darle una revisada, ya que se muestran tráilers de juegos interesantes.

Se espera que como todos los años, la ceremonia de premiación dure alrededor de 3 horas exactas, teniendo el anuncio del Juego del Año hasta las 10:00 p.m. (CDMX).