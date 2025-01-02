Germán Garmendia, youtuber y streamer de Twitch, reveló que por poco se libró del ataque terrorista que hubo en Nueva Orleans, el pasado 1 de enero del 2025.

Este 2025 comenzó de una manera violenta, pues se dio a conocer que en Nueva Orleans durante los festejos de Año Nuevo hubo un ataque terrorista.

Este atentado dejó al menos 15 muertos y varios heridos, mismo lugar en donde Germán Garmendia de 34 años de edad y su novia Lenay de 39 años de edad, ambos streamers de Twitch y YouTube, lograron salvarse.

Germán Garmendia cuenta cómo vivió el ataque terrorista en Nueva Orleans, Estados Unidos

A través de sus historias en Instagram, Germán Garmendia reveló que él estuvo presente minutos antes del ataque en Nueva Orleans el pasado 1 de enero.

Y es que Germán Garmendia reveló que estaba celebrando junto a Lenay el Año Nuevo en Nueva Orleans el 31 de diciembre, por lo que sus fans comenzaron a preguntar por su bienestar.

Acto seguido, Germán Garmendia agradeció a todos sus fans y seguidores quienes le habían mandado mensaje preguntando si él y Lenay estaban bien tras lo ocurrido en Nueva Orleans, Estados Unidos.

“Sí, estamos bien. Para los que no saben les voy a contar que en este momento nos encontramos en Nueva Orleans y ayer a las 3:15 de la mañana en una calle popular donde se celebra el Año Nuevo, ocurrió un ataque donde varias personas lamentablemente fallecieron” Germán Garmendia

A lo cual Germán Garmendia subió historias relatando que en efecto, estaba en Nueva Orleans y por unos minutos, él y Lenay lograron salvar sus vidas.

Pues tal y como reveló Germán Garmendia, él y Lenay se retiraron a las 3 de la mañana de las calles de Nueva Orleans.

Y es que el ataque que dejó al menos 15 muertos, se perpetró a las 3:15 de la mañana del 1 de enero del 2025.

“Nosotros tuvimos la suerte de que a las 3 de la mañana, me acuerdo porque vi la hora, y dijimos ‘ya está bueno’, dimos la vuelta y caminamos, nos dio un poco de sueño. Celebramos el año nuevo, estaba todo bien y a las 3 me acuerdo que decidimos regresarnos por suerte” Germán Garmendia

Germán Garmendia asegura que estuvieron a minutos de quedar atrapados en el ataque terrorista de Nueva Orleans

Notablemente consternado, Germán Garmendia reveló que estuvo a punto de quedarse atrapado junto a su novia Lenay en los ataques de Nuevo Orleans.

Ya que él, su novia y unos amigos habían ido a la ciudad para festejar el año nuevo, pero que por suerte pudieron retirarse minutos antes de que comenzara el ataque.

Germán Garmendia asegura que se siente raro que estuvieron a tan solo minutos de quedarse atrapados en donde fue el ataque en Nuevo Orleans.