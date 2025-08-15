Luego de ser un inesperado éxito para HBO Max, se dio a conocer la llegada de la segunda temporada de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake con una foto.

La foto de la segunda temporada de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake en HBO Max demuestra que, a pesar de todo, la plataforma aún apostará un poco por la animación.

¿Cómo es la foto de la segunda temporada de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake?

La foto de la segunda temporada de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake no revela mucho de la nueva entrega de la serie en HBO Max.

Solo vemos a la protagonista de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake, acompañada de su gato y la Maga Cazadora, quien era la novia de Finn.

Hora de Aventura: Con Fionna y Cake (Warner Bros.)

Además se puede ver un entorno urbano, lo que sugiere que los habitantes del mundo de Ooo habrían llegado de alguna manera a la versión de la Tierra que habitaba Fionna.

Fuera de esto, no se dan más detalles de lo que pasará en los nuevos capítulos, aunque se espera que en unas semanas HBO Max tenga más información.

Pues esta segunda temporada de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake tendrá un panel especial en la New York Comic Con.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake?

Lamentablemente, la foto de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake no ofrece detalles sobre la fecha de estreno en HBO Max.

Aunque dada la época del año, es muy posible que la segunda temporada de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake llegará a HBO Max hasta el 2026.

Posiblemente a mediados del mencionado año, que es cuando se dan los estrenos fuertes de las plataformas de streaming a nivel mundial.

La primera temporada de la serie fue una grata sorpresa de Hora de Aventura: Con Fionna y Cake.

Pues para muchos fue la evolución que necesitaba el show, ahora con una historia más madura, pero sin perder su magia.