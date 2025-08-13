Si quieres ver Marcial Maciel, El Lobo de Dios en HBO Max, te damos fecha de estreno, trama y capítulos de la serie documental.

El cineasta argentino Matías Gueilburt dirige una docuserie que aborda los abusos y la vida de Marcial Maciel, figura controversial de la iglesia católica.

Fecha de estreno de la serie documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios en HBO Max

La serie documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios en HBO Max ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming.

Esta producción estará disponible a partir del jueves 14 de agosto de 2025.

Cabe señalar que Marcial Maciel, El Lobo de Dios fue proyectado en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Y ahora tendrá su distribución en streaming vía HBO. Detrás del proyecto está Ánima Films.

Marcial Maciel, El Lobo de Dios, serie documental de HBO Max (HBO Max)

Trama de Marcial Maciel, El Lobo de Dios en HBO Max

En Marcial Maciel, El Lobo de Dios se revelan los abusos y engaños cometidos por el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

La docuserie ahonda en los orígenes de Maciel en Cotija, Michoacán, hasta su ascenso en el Vaticano.

Además de que explora las redes de protección que tuvo el sacerdote a lo largo de seis década.

Marcial Maciel fue señalado por haber abusado de por lo menos 60 menores de edad.

Marcial Maciel, El Lobo de Dios, serie documental de HBO Max (HBO Max)

No obstante, el sistema eclesiástico lo encubriría hasta que en 2006, tras la presión mediática, el Vaticano reconocería que el sacerdote tuvo “conductas inmorales”.

Cabe señalar que Marcial Maciel murió en 2008 sin enfrentar las consecuencias de sus abusos .

Mediante la recopilación de testimonios y un investigación periodística meticulosa, se presenta al doble vida de Marcial Maciel.

Sacerdote que se valió del carisma, el poder y la religión para esconder sus crímenes.

La producción en HBO Max busca darle voz a las víctimas y generar reflexión acerca de la impunidad.

Marcial Maciel, El Lobo de Dios, serie documental de HBO Max (HBO Max)

¿Cuántos capítulos tiene la serie documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios de HBO Max?

Se sabe que Marcial Maciel, El Lobo de Dios de HBO Max tendrá un total de 4 capítulos, con duración de 1 hora aproximadamente.

La serie cuenta con comentarios de periodistas destacados como:

Carmen Aristegui, de 61 años de edad

Jason Berry, de 76 años de edad

Emiliano Ruiz Parra