Final de la LLA de ‘League of Legends’ ya tiene sede (VIDEO)

Final de la LLA de ‘League of Legends’ se llevará ya tiene sede; Riot Games confirmó que el Torneo de Apertura 2022 se trasladará a Argentina en su último encuentro.

No sólo eso, la final del Apertura de la LLA de ‘League of Legends’ 2022 será presencial con público en el marco del evento FLOW GAMERGY Argentina, a realizarse en Tecnópolis, en Buenos Aires.

La final de la LLA será el sábado 16 de abril, el equipo ganador representará a Latinoamérica en el Mid Season Invitational de ‘League of Legends’, que se llevará a cabo en Corea del Sur.

Será el primer encuentro de la LLA de ‘League of Legends’ con público tras dos años en el formato digital, derivado de las restricciones de la pandemia de Covid-19 que iniciaran en 2020.

No obstante, puede haber cambios de último momento en la final de la LLA de ‘League of Legends’, tomando en cuenta las mismas medidas sanitarias aplicadas por Argentina.

Recordemos que la promo/relegación de la LLA de ‘League of Legends’, no se pudo jugar en 2020 debido a que el equipo argentino no pudo salir de su país para disputar la partida en México.

¿Qué pasará con México en la LLA de ‘League of Legends’?

Llama la atención que la final del Apertura de la LLA de ‘League of Legends’ se juegue en Argentina y no en México, país sede de la liga y que incluso tiene una arena dedicada a los esports.

Si bien Riot Games no dio una razón como tal de este movimiento con la LLA de ‘League of Legends’, todo se debería a la realización y logística del evento FLOW GAMERGY.

Riot Games hizo alianza con la empresa organizadora del evento, así que se aprovecharon las fechas en que este se llevará a cabo en Argentina para tener la Final de la LLA de ‘League of Legends’.

Final LLA League of Legends (Riot Games)

Además, FLOW GAMERGY da el escenario perfecto para que la LLA de ‘League of Legends’ regrese como tal al formato presencial con público.

Por su parte México tendrá que esperar un poco para ver una nueva final de la LLA de ‘League of Legends’; esta se llevará a cabo en Gamergy México a realizarse el próximo mes de agosto.

Los detalles de la final de la LLA de ‘League of Legends’ en México se darán a conocer en los próximos meses.