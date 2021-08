‘League of Legends’: El grupo virtual K/DA consigue disco de oro con su sencillo ‘POP/STARS’

‘League of Legends’ no sólo está revolucionando el mundo de los esports y videojuegos, también el de la música con K/DA que llegó al disco de oro.

K/DA, el grupo de K-Pop virtual de ‘League of Legends’, consiguió el disco de oro gracias a su sencillo ‘POP/STARS’, que fuera dado a conocer en 2018.

Fue precisamente en la final de Worlds 2018 de ‘League of Legends’ cuando K/DA y ‘POP/STARS’ se dieron a conocer con una presentación en vivo.

K/DA League of Legends (Riot Games)

En su lanzamiento, ‘POP/STARS’ alcanzó la cima de iTunes (# 1 K-Pop Chart, # 2 Pop Chart) y Billboard (# 1 World Digital).

No sólo eso, K/DA tiene con ‘POP/STARS’ más de 400 millones de vistas en YouTube a la fecha, siendo todo un récord incluso para ‘League of Legends’.

Además ostenta el título como el debut más exitoso para un grupo de K-Pop en la historia de YouTube, superando incluso a bandas como BTS.

‘League of Legends’ lanzó el primer disco de K/DA en 2020

Si bien el gran éxito de K/DA ha sido ‘POP/STARS’, de ahí el disco de oro, ‘League of Legends’ siguió evolucionando con el grupo lanzando un disco completo.

En 2020 ‘League of Legends’ dejó de lado el estilo K-Pop de ‘POP/STARS’ en favor de un sonido más global con el estreno del álbum ‘ALL OUT’.

Aunque no tuvo el impacto del éxito de K/DA, ‘ALL OUT’ llamó la atención de muchas personas, incluso aquellas no relacionadas con ‘League of Legends’.

Esto gracias a que incluye melodías como ‘The Baddest’ y ‘More’, las cuales contaron con colaboración de artistas de talla internacional.

No sólo eso, a raíz del impacto de K/DA, se abrió formalmente la división “Riot Games Music” que se aleja un poco de lo que es el mundo de ‘League of Legends’.

Pues aunque se recurre a los personajes de ‘League of Legends’, se busca desarrollar con ellos proyectos independientes, como es el caso de K/DA.