‘League of Legends: Wild Rift’ da detalles de su primer torneo oficial para América Latina; el cual forma parte de las renovaciones de Riot en esports para la Temporada 2022.

Si bien ‘League of Legends: Wild Rift’ ya tuvo una competencia en 2021, el Wild Rift Open Latam será un torneo más en forma y de carácter oficial, con dos temporadas en 2022.

La primer temporada del torneo de ‘League of Legends: Wild Rift’ será de enero a abril, mientras que la segunda iniciará en noviembre y terminará en 2023. En los periodos off-season, habrá torneos regionales, nacionales y de comunidad.

Wild Rift (Riot Games)

A diferencia de otros torneos de esports de Riot, el Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’ estará abierto para todo público; los equipos ya se pueden inscribir en https://wildriftesports.lat/

Además se dio a conocer el formato en que se jugará el torneo de ‘League of Legends: Wild Rift’, el cual te detallamos a continuación.

¿Cómo será el formato del Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’?

El Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’ contará con dos etapas, una abierta y otra cerrada que se jugarán online, para finalmente pasar a los playoffs que serán presenciales (no se sabe si con público o no).

La etapa abierta del torneo de ‘League of Legends: Wild Rift’ se estructurará de la siguiente manera:

Inscripciones desde el 7 de enero en https://wildriftesports.lat/

Se jugarán 3 abiertos por región (Norte y Sur)

Llaves de 256 equipos o más

Eliminación directa al mejor de 3 en las rondas de 512 a 16 equipos.

Formato de doble eliminación al mejor de 5 a partir de 8 equipos.

Cada uno de los 3 abiertos sumará puntos que clasifican a la siguiente etapa

Al finalizar el tercer abierto, los 8 equipos de cada hemisferio con mayor puntaje acumulado avanzan a la siguiente fase

Los puntos de cada torneo abierto del Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’ se repartirán de la siguiente manera:

Puntos torneo League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

La siguiente fase del torneo de ‘League of Legends: Wild Rift’ será la etapa cerrada, que constará de lo siguiente:

Los mejores 8 equipos del Norte y 8 del Sur competirán por separado, en las ligas cerradas de cada hemisferio

Todos contra todos, ida y vuelta

14 jornadas de competencia

Al finalizar la etapa, los 4 equipos con mayor cantidad de victorias avanzan a la siguiente fase

La etapa final serán los playoffs presenciales que se estructurarán de la siguiente manera:

Los mejores 4 equipos del Norte y 4 del Sur

Los equipos serán sembrados de acuerdo a su posición en la etapa cerrada

Doble eliminación

Todas las series serán al mejor de 5, excepto la final que será al mejor de 7.

El ganador clasifica al evento internacional

Formato Torneo League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

¿Dónde puedo ver el Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’?

El Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’ se transmitirá en los canales de Facebook, Twitch y YouTube de Riot Games y el juego móvil.

Sin embargo, sólo habrá transmisión a partir de las Etapas 2 y 3 de cada temporada del Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’.

En la primera temporada de 2022, las ligas cerradas se transmitirán de martes a viernes del 1 de marzo al 15 de abril y los playoffs presenciales contarán con transmisiones del 3 al 8 de mayo.

Las transmisiones de la segunda temporada de 2022 del Wild Rift Open Latam de ‘League of Legends: Wild Rift’ no han sido definidas.