La LLA de ‘League of Legends’ da inicio a su fase de vuelta; luego de 6 jornadas intensas, los equipos están listos para la revancha en la segunda mitad de la temporada.

El sábado 19 y domingo 20 de febrero se darán las primeras partidas de la vuelta de la LLA de ‘League of Legends’, siendo Isurus contra Estral una de las más atractivas.

Pues tenemos al gran representante del sur (Isurus), enfrentando al equipo sorpresa del norte (Estral), que poco a poco se ha hecho de un nombre en la LLA de ‘League of Legends’.

LLA de League of Legends (Riot Games)

A destacar también que la LLA de ‘League of Legends’ nos dará una partida extra en esta jornada, al tener a All Knights contra Infinity, que fue aplazado por temas de Covid-19.

Con esto Infinity tendrá 3 juegos durante el fin de semana, algo nunca antes visto en la LLA de ‘League of Legends’, la cual ya regresó a su formato presencial sin público.

Se espera que la LLA de ‘League of Legends’ ya no tenga más contratiempos en su organización de partidas, teniendo un calendario normal de aquí al final de temporada.

¿Cómo van los equipos de la LLA de ‘League of Legends’ en esta primera mitad de temporada?

En esta primera mitad de temporada de la LLA de ‘League of Legends’, un equipo se ha destacado por encima de los demás, se trata de la escuadra de Rainbow 7.

El equipo del arcoíris suma 6 victorias por 0 derrotadas, estando a la cabeza de la tabla general de la LLA de ‘League of Legends’, seguido muy de cerca por Infinity, Estral y Team Aze.

En la parte baja de la tabla tenemos a Xten, Isurus, Globant Emerald y All Knights, estos últimos como la gran decepción de la LLA de ‘League of Legends’ al no sumar ni una victoria.

LLA de League of Legends (Riot Games)

Si bien All Knights aún tienen una partida pendiente en contra de Infinity, luce poco probable que sumen puntos ante el actual campeón del torneo.

De seguir así en este torneo, All Knights estaría con un paso en la promo/relegación, en peligro de quedar fuera de la LLA de ‘League of Legends’, lo cual sería una lástima.

All Knights es un equipo con mucha tradición en ‘League of Legends’ y uno de los equipos de Sudamérica que quedan en la LLA de ‘League of Legends’ tras la salida de Kaos Latin Gamers.