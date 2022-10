Belinda siempre ha sido fan del anime, de hecho no tiene empacho en reconocerse como otaku; recientemente compartió en sus historias de Instagram varias imágenes de algunas series.

La verdad es muy poco reconocieron los animes que Belinda compartió, fuera de Lycoris Recoil, las otras imágenes no sonaban mucho entre los fans de la cantante o del anime.

Sin embargo, si te preguntas cuáles son estos animes que le gustan a Belinda; nosotros tenemos los nombres y de lo que va cada uno.

Aquí tienes la lista de animes que compartió Belinda y a continuación explicaremos un poco de cada uno.

1.- Tonikaku Kawaii

Tonikaku Kawaii (@belindapop)

De Tonikaku Kawaii (también conocida como Tonikawa), Belinda compartió una imagen de Tsukasa Tsukuyomi, que es la protagonista de la historia.

Tonikaku Kawaii nos cuenta a historia de Tsukasa y Nasa Yuzaki, quienes se casan cuando cumplen 18 años, esto debido a una promesa que se hicieron unos años antes.

Resulta que Nasa iba a ser atropellado en un accidente; pero Tsukasa lo salva al pensar que se quería suicidar. Ante esto, el joven se enamora de la chica y le confiesa su amor.

Ella le corresponde; pero le dice que se tienen que casar si quiere una relación, Nasa acepta y un día, Tsukasa se presenta en su departamento con los papeles del registro civil.

Tonikaku Kawaii se puede ver en Crunchyroll.

2.- Shikimori’s Not Just a Cutie

Shikimori's Not Just a Cutie (@belindapop)

Shikimori’s Not Just a Cutie es otra de las series de anime que le gustan a Belinda, y que también va por el lado romántico como Tonikaku Kawaii.

En Shikimori’s Not Just a Cutie trata sobre Micchon Shikimori y su poco hábil novio, Yu Izumi; la pareja es la típica de secundaria, aunque con una curiosa particularidad.

Yu sufre de una especie de mala suerte crónica que lo hace meterse en problemas o sufrir accidentes; aquí es donde entra Micchon Shikimori, quien constantemente lo salva.

La joven rescata a su novio de los más extraños contratiempos, al grado de que sus amigos piensan que Micchon Shikimori tiene super poderes, debido a los reflejos y fuerza despliega cada que Yu sufre un accidente.

De igual manera, Shikimori’s Not Just a Cutie está disponible en Crunchyroll.

3.- Yuushibu

Yuushibu (@Belindapop)

Finalmente tenemos a Yuushibu dentro de los animes que publicó y le gustan a Belinda, la cual rompe con el romance, al traernos una historia de comedia y fantasía.

Yuushibu cuenta las aventuras de Raul Chaser, un hombre que busca convertirse en héroe del Imperio Demonio; pero su sueño se ve frustrado cuando el gobierno cancela el Programa de Héroes.

Raul ahora se dedica a atender una tienda de magia, hasta que un día aparece en la puerta Fino Bloodstone, una joven bonita y un tanto torpe que resulta ser la hija del Emperador Demonio.

Al igual de las otras series, Yushibu también está en Crunchyroll, aunque bajo el nombre “I Couldn’t Become a Hero, So I Reluctantly Decided to Get a Job”.